Эльбрус закроют для одиночек? Восхождение будет возможно только с аттестованным гидом

На Эльбрусе - самой высокой горе Европы и популярнейшем туристическом объекте России - планируют ввести экспериментальный правовой режим. По замыслу властей, подниматься на высоту более 4000 метров смогут только организованные группы в сопровождении аттестованного инструктора-проводника с обязательной регистрацией в реестре.

«Эльбрус - самый высокогорный курорт в стране, и обеспечение безопасности должно стать абсолютным приоритетом. Это одна из самых популярных и при этом сложных точек для восхождения в стране. И когда туда идут неподготовленные одиночки, то нередко попадают в сложные ситуации, поэтому предлагаем там особый режим регулирования», - заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании, которое состоялось во время КИФ-2026.

Каждый год Эльбрус привлекает десятки тысяч туристов. Высочайшую гору Европы штурмуют как опытные альпинисты, так и новички. В интернете можно найти программы восхождения на любой вкус и кошелёк. Некоторые организаторы предлагают даже туры на выходные: без акклиматизации, зато с кислородом, как обычно поднимаются на крышу мира – Эверест.

Но несмотря на кажущуюся доступность, Эльбрус коварен. Непредсказуемая погода, сильные ветры и гипоксия делают его смертельно опасным. Кислородное голодание на высоте вызывает горную болезнь, которая может привести к отёку лёгких или мозга. По статистике, ежегодно на Эльбрусе гибнет порядка 15–20 человек. А в сезон (он длится с мая по сентябрь) спасатели эвакуируют с седловины десятки туристов, которые переоценивают свои силы, недооценивают гору, поднимаются без должной подготовки, в неподходящей одежде и без инструктора.

Но, как оказывается, и инструктор - это не гарантия безопасного восхождения. «КП-Северный Кавказ» писала, что в КБР осудили гидов, из-за которых погибла группа туристов, восходивших на Эльбрус. Приговор вынесли в отношении организатора экспедиции и двух инструкторов. Их обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть нескольких лиц.

Чтобы подобных случаев больше не повторялось, Минэкономразвития вместе с профильными ведомствами дорабатывает конкретные предложения по реализации нового режима: восхождения на высоту более 4000 метров разрешат только организованным группам в сопровождении аттестованного инструктора-проводника из государственного реестра. В России уже запущена реформа института инструкторов-проводников: специалисты обязаны проходить аттестацию и подтверждать квалификацию не реже одного раза в пять лет. Только такие гиды несут официальную ответственность за безопасность туристов.

