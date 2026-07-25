Подали сигнал бедствия: группа из шести альпинистов на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии запросила помощь спасателей

В данный момент на туристических маршрутах в республике зарегистрированы 130 групп, в составе которых 1 077 человек. Фото: МЧС по КБР.

На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии поздно вечером начались поисково-спасательные работы. Как стало известно из сообщения регионального управления МЧС, требуется помощь альпинистам, которые не могут самостоятельно спуститься с горы.

«Сегодня в 21:21 мск 25.07.2026 года поступила информация о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте 5100 метров зарегистрированная группа альпинистов в составе шести человек не может самостоятельно спуститься и попросила о помощи», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас на место выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Устанавливаются данные о группе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечается, что в данный момент на туристических маршрутах в республике зарегистрированы 130 групп, в составе которых 1 077 человек.

На место выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Фото: МЧС по КБР.

Между тем, в регионе нестабильная погода. Сегодня в Кабардино-Балкарии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь или ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. При этом, в горах погода может проявить себя гораздо жестче.

На днях во время восхождения на Эльбрус два альпиниста поднялись на высоту около 4200 метров на восточной вершине горы и сорвались. Позже выяснилось, что на вершине горы погиб 11-летний мальчик. Его отца с переломами доставили вниз спасатели.

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