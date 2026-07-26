Поиск и спуск тел погибших осложняла плохая погода. Фото: стоп-кадр видео МЧС России по КБР

Спасатели эвакуировали тела погибших альпинистов из Боснии с седловины Эльбруса. Их нашли на отметке 5350 метров. Сделать это раньше не позволяла погода – в горах со вчерашнего дня поднялся шквалистый ветер, началась сильная метель. Тела спустили на поляну Азау и передали следователям.

Напомним, семь граждан Боснии и Герцоговины совершали восхождение на Эльбрус. Они попали в беду на высоте 5100 метров. Это та самая отметка, где маршруты выходят на седловину двуглавого пятитысячника, разделяющую его восточную и западную вершины. Именно здесь восхождение переходит в решающую фазу.

Иностранцы намеревались покорить Эльбрус, но погода внесла свои коррективы. Внезапно налетел сильный ветер, началась метель.

Тела погибших альпинистов эвакуировали с седловины Эльбруса Видео: МЧС РОссии по КБР

«Ветер просто валил с ног», - позже писали в соцсетях альпинисты, бывшие в тот день на горе.

Другие группы, вышедшие на маршрут в то же время, развернулись и спустились вниз, когда небо начало хмуриться. Однако боснийцы решили продолжить штурм, несмотря на ухудшающуюся погоду. Это решение оказалось роковым и стоило жизни пятерым из них.

Первое сообщение о чрезвычайной ситуации поступило спасателям вечером 25 июля в 21:21. Один из участников восхождения сумел самостоятельно спуститься на базу МЧС. Мужчина сообщил, что двоим его товарищам стало плохо на высоте, они умирают.

На помощь немедленно выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Подъём осложняла погода: на склонах бушевал ветер, метель, видимость была практически нулевой. Путь длиной около километра спасатели преодолели более чем за три часа. Тела погибших они обнаружили уже после часа ночи на отметке 5350 метров. Снять их с горы не позволила погода.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров. Видео: МЧС России по КБР

«Всего в группе было семь человек, двоих удалось спасти. Их эвакуировали вниз и передали медицинским работникам», - рассказали в МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Утром 26 июля на поиски остальных членов группы бросили дополнительные силы. Спасателям помогали местные гиды. Позже, когда погода позволила, тела двух погибших альпинистов спустили на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе.

27 июля в 05:00 планируется возобновление поисковых работ. Фото: МЧС России по КБР

«Пурга и шквалистый ветер не позволили найти и эвакуировать тела остальных трёх альпинистов. 27 июля в 05:00 планируется возобновление поисковых работ», - говорит руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

Вся группа зарегистрировалась в МЧС перед выходом на маршрут, что является обязательным требованием для всех восходителей. А вот услугами гида боснийцы пользоваться не стали. По факту гибели иностранных граждан Следственный комитет проводит проверку.

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