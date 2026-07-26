Двух выживших на Эльбрусе альпинистов спустили с горы

На Эльбрусе продолжается поиски трех альпинистов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кабардино-Балкарии продолжается поисково-спасательная операция на Эльбрусе. Спасателям удалось найти живыми двух участников восхождения, спустить их с горы и передать врачам. Однако поиски ещё троих альпинистов продолжаются.

По информации МЧС России по КБР, группа из семи человек попала в беду на седловине Эльбруса на высоте 5100 метров. Двоим участникам стало плохо, и они погибли. Их тела спасатели обнаружили ранее, но пока не могут эвакуировать: в горах бушует непогода, сильный ветер, снегопад, плохая видимость. Работа в таких условиях практически невозможна.

«Тела двух погибших находятся на высоте 5350 метров. Их эвакуация откладывается до улучшения погодных условий. На месте работают восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России», - сообщили в республиканском МЧС.

Двое выживших уже внизу, у медиков. Их состояние уточняется. Троих участников группы пока не нашли.

Напомним, трагедия произошла 25 июля. Семь альпинистов, граждане Боснии и Герцеговины, совершали восхождение на Эльбрус. Группа была зарегистрирована в МЧС. На высоте 5100 метров двоим стало плохо, они погибли. Остальные не могли самостоятельно спуститься. Спасатели работают уже вторые сутки. Погода на склонах Эльбруса остаётся сложной, но поиски не прекращаются.

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