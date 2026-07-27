Пятеро боснийских туристов погибли при восхождении на Эльбрусе. Фото: соцсети погибших альпинистов

В минувшие выходные Эльбрус снова потрясла трагедия. Вечером 25 июля группа из семи человек подала сигнал бедствия на высоте 5100 метров. Зарегистрированные туристы не справились с переменчивой погодой главной вершины Европы – выжили только двое. Среди погибших – спасатели, известный врач и семья блогеров с кошкой-путешественницей.

Что произошло на Эльбрусе с альпинистами из Боснии и Герцеговины

Группа из семи туристов приехала покорять Эльбрус из Боснии и Герцеговины. Среди них – известный на родине хирург Мелиха Чаушевич, блогеры Альма и Денис Окановичи, Алмир Кривдич, Нермин Талам, Харис Адилович и Кемаль Видимлич.

Все в группе — опытные альпинисты, которые не раз штурмовали вершины мира. Одна из участниц даже установила рекорд страны. Мелиха Чаушевич стала первой женщиной из Боснии и Герцеговины, поднявшейся на вершину Кинабалу в Малайзии (4095 метров). Уверенности придавало и то, что в группе было несколько дипломированных спасателей, проходивших курсы горной подготовки на родине.

Среди погибших была известный в родной стране хирург Мелиха Чаушевич. Фото: соцсети погибших альпинистов

Заряженная на победу группа отправилась в путь. Сделали все по правилам: зарегистрировались, посмотрели прогноз погоды – и в путь.

- Тысячи километров позади нас, одна вершина впереди и всего один сон. Шаг за шагом, вплоть до крыши Европы, – мечтательно писала группа альпинистов в соцсетях 20 июля с берега моря в Турции.

Не послушали предостережений

Тогда они не знали, что никакие теплые пожелания от соотечественников не помогут им при встрече с эльбрусской бурей.

Группа вышла к западной вершине 24 июля и успешно пробиралась к ней до самого захода солнца. Наверху они встречали тех, кто не дошел до вершины. В ту ночь ветер на Эльбрусе поднялся до 80 км/ч. Спускающиеся вниз люди рассказывали, что ледяная крошка била в лицо, будто из страйкбола. Видимость была нулевой.

Встречные люди говорили туристам, что в такую адскую погоду нельзя подниматься.

- Мы развернулись на высоте 4850 метров из-за сильного ветра. Мимо нас проезжал спасательный ратрак с МЧС для поиска группы туристов, которая была перед нами. Как мы узнали утром, 5 из них погибло. Решение спускаться было единственным правильным, – с ужасом писали группы, которым удалось уйти с горы раньше.

Последняя публикация супругов во во время прохождения акклиматизации. Фото: соцсети погибших альпинистов

Но боснийцы не послушали предупреждений и решили испытать себя. Они разделились на две группы -- одна отказалась от восхождения, вторая попыталась продолжить. Шли по одиночке – на такой высоте нет необходимости передвигаться в связке. Но вскоре состояние участников резко ухудшилось. Уже на высоте 5300 метров, в 300 метрах от вершины, они подали сигнал бедствия.

Хронология восхождения группы альпинистов, погибшей на Эльбрусе 26 июля 2026 года

Что происходило в тот момент среди альпинистов, представить трудно. Известно только, что первыми сообщили о гибели двоих туристов. В 21:21, сразу после звонка, на помощь выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского ВПСО.

Спустя четыре часа, в 1:30, спасатели добрались до седловины. Там они встретили двух выживших: Хариса Адиловича и Кемаля Видимлича.

Тела погибших альпинистов нашли спасатели на седловине Эльбруса Видео: 07_elbrus

- Они были в ужасном состоянии. Я не медик, но оба альпиниста явно были сильно обмороженные. Их передали врачам, – рассказал корреспонденту КП-Северный Кавказ замначальника Эльбрусского ВПСО МЧС России Альберт Хаджиев.

С ними спасатели нашли тела двух погибших. С седловины Эльбруса их смогли спустить только вечером 26 июля, когда погода немного успокоилась. Поиски еще троих приостановили на ночь. В 5 часов утра спасатели возобновили работы. Вскоре стало известно, что тела погибших нашли.

У подножия горы выживших альпинистов и тела их погибших друзей передали следователям. Они допросили пострадавших. По факту гибели альпинистов завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Виновным может грозить до 4 лет лишения свободы.

Были с горами на «ты», но опыта не хватило

Альпинисты мечтали штурмовать Эльбрус с кошкой Мачикой. Фото: соцсети погибших альпинистов

Один из выживших альпинистов Харис Адилович в произошедшем обвинил плохую погоду. По его словам, группа не впервые восходила на сложные вершины и давно была с горами на «ты» – но на этот раз поднявшаяся буря их подвела.

- Там была ужасная погода. Думаю, что они не рассчитали силы на обратном пути выбились из сил, – предполагает Альберт Хаджиев.

Альпинисты действительно верили в свои силы – все таки они вместе покорили ряд вершин. К тому же в родной Боснии и Герцеговине всегда под рукой Дианрские Альпы – тренироваться можно хоть каждую неделю. Но вершины в западной Европе вдвое ниже. Самая высокая вершина страны Маглич достигает 2386 метров.

Уверенности придавало и то, что в группе было несколько дипломированных спасателей. Они проходили курсы помощи в горах на родине. Но и это не спасло.

- В первую очередь боснийские и эльбрусские спасатели это совершенно разные уровни подготовки. У них профессиональных формирований нет, все на добровольческой основе, – объясняет спасатель.

Кошка на вершине

Сейчас известны имена погибших Мелиха Чаушевич, Альма и Денис Окановичи, Алмир Кривдич и Нермин Талам. Выжили только Харис Адилович и Кемаль Видимлич.

Погибшие супруги Альма и Денис Окановичи – известные в родной стране блогеры. Они прославились благодаря трогательным фото из разных уголков планеты: в каждое путешествие они брали с собой кошку по кличке Мачика.

Мачика сопровождала своих людей во всех путешествиях. Фото: соцсети «Трио фантастико»

- Мы успешно завершили акклиматизационный подъем к 4500 метров. Сегодня вечером в 01:00 мы отправляемся на главный подъем. Скрестите пальцы – впереди самый большой задача до сих пор. Мачика движется к самой высокой вершине Европы, – писали Окановичи перед штурмом Эльбруса.

О дальнейшей судьбе кошки остается только догадываться. Спасатели ее не видели, о спуске не сообщали. Не исключено, что для питомца это восхождение также стало последним.

Кто виноват в трагедии на Эльбрусе

Это не первая трагедия, произошедшая на Эльбрусе за последний месяц. Сразу после боснийской группы с вершины спустили еще одного погибшего – он двигался в составе другой группы. А несколькими днями ранее сообщалось о гибели 11-летнего мальчика, который восходил на восточную вершину вместе с отцом.

- Восхождение на Эльбрус – это довольно суровое испытание для каждого, кто ставит перед собой эту цель. Непредсказуемая погода, низкая температура, шквалистый ветер, обледенелые склоны делают вершину Эльбруса опасной и неприступной, – рассказал «КП»-Северный Кавказ» альпинист Дмитрий Добровольский с 10-летним опытом восхождений.

По его словам, часто желание увидеть Эльбрус побеждает в туристах здравый смысл.

- Многие туристы не осознают трудность и опасность данного мероприятия, воспринимая его как легкую прогулку. Пренебрегают прогнозом погоды, рекомендациями по снаряжению, регистрацией мероприятия в МЧС и многим другим.

К слову, ежегодно на вершине Эльбруса гибнут десятки людей. Так, в 2025 году при штурме горы погибли 18 человек. Спасатели проводили 127 операций, спустились живыми 159 человек. В основном сигналы бедствия подают группы, столкнувшиеся со сложнейшими погодными условиями.

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