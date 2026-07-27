Погибшие альпинисты взяли с собой на Эльбрус любимую кошку. Фото: соцсети «Трио фантастико»

Прошедшие выходные омрачила трагедия на Эльбрусе. «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что 25 июля группа из семи граждан Боснии и Герцеговины совершала восхождение на высочайшую гору России и Европы.

Напомним, когда альпинисты достигли седловины на высоте 5100 метров - отметки, разделяющей восточную и западную вершины двуглавого пятитысячника, - погода резко испортилась. В горах это обычное дело, но в этот раз стихия оказалась беспощадной. Началась метель, ураганный ветер буквально валил с ног, снег и ледяная крошка секли открытые участки кожи. В таких условиях видимость резко упала. Пятеро альпинистов погибли, двоих спасатели спустили с горы и передали врачам обессиленных с сильным обморожением.

Среди погибших были Альма и Денис Окановичи. В Россию они приехали не одни: пара взяла с собой любимую кошку Мачику. Окановичи были известны в альпинистском сообществе как неутомимые путешественники, причём в каждое своё приключение они брали питомицу.

Мачика сопровождала своих людей во всех путешествиях. Фото: соцсети «Трио фантастико»

Трёхцветную красавицу они взяли совсем крошечным котёнком. Со временем Мачика стала символом их проекта «Трио фантастико» - блога, где они делились путевыми заметками.

«Мы - вечные бродяги, объединённые любовью к путешествиям и походам», - так они характеризовали себя.

Окановичи хотели доказать, что кошки вместе с хозяевами могут вести активную и полноценную жизнь.

«Они наслаждаются природой, своей естественной средой обитания, гораздо больше, чем в четырёх стенах. Мачика - хороший тому пример», - писали путешественники.

Альма Оканович и Мачика на пляже в Турции. Фото: соцсети «Трио фантастико»

В походах кошка шла рядом с людьми. Когда уставала, то забиралась на рюкзак и так ехала до конца маршрута. Мачика уже побывала на горе Гроссглокнер – это высочайшая точка Австрии (3798 метров).

В этом году настала очередь Эльбруса.

«Мы успешно завершили акклиматизационный подъём на 4500 метров. Сегодня вечером в 01:00 отправляемся на главный подъём. Скрестите пальцы - впереди нас ждёт самый большой вызов... Мачика направляется к самой высокой вершине Европы», - написали Окановичи 24 июля.

Это была их последняя запись.

Спустя сутки группа попала в снежную бурю на высоте более 5100 метров. Пять человек, включая Альму и Дениса, погибли. Судьба Мачики остаётся неизвестной. Ее могли оставить в базовом лагере, потому что при эвакуации тел её не нашли.

Эльбрус стал последней точкой для Мачики. Фото: соцсети «Трио фантастико»

«Нет, кошку не видели», - сказал в разговоре с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

Маленькая кошка, которая доверяла людям, так и не спустилась с горы. Возможно, она ждала их в лагере, глядя в сторону вершины. Или была рядом, когда метель смешала снег и судьбы. Мы этого не узнаем. Но с тех пор на Эльбрусе стало на одну безответную преданность больше.

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