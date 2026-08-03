«Прекратить провокации»: Арашуков голодовкой борется за место швеи-моториста в колонии

Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков объявил голодовку в «Черном Дельфине». Пожизненно осужденный бывший политик потребовал нормальных условий в колонии и пытается добиться их радикальными методами. Третий день он живет только на воде. Об этом корреспонденту «КП-Северный Кавказ» рассказал его адвокат Дмитрий Трубников:
«С 1 августа Рауф Арашуков объявил голодовку. Он требует нормальных условий труда. До тех пор пока их не предоставят, будет отказываться от еды. Только на воде».
По словам защитника, Арашукова поместили в штрафной изолятор и не дают выходить на работу. Голодовкой он пытается добиться права на нормальные условия для труда. Работает бывший миллиардер швеей-мотористом на швейном производстве.
«Требует прекратить постоянные провокации. Для рабочей камеры есть определённые требования: вентиляция, кондиционирование воздуха, нормальное кресло на месте работы. Таких условий нет. В цехе постоянно душно, невозможно работать», – объясняет Дмитрий Трубников.
По словам адвоката, из-за духоты в помещении Рауф Арашуков отказывается работать. За это сотрудники УФСИН оформляют невыход на работу и отправляют в штрафной изолятор – ШИЗО.
Еще пару месяцев назад экс-сенатор от КЧР хвастался благосостоянием и просил сотрудников УФСИН проносить для него элитные товары. Согласно материалам дела, свидетели рассказывали, что Арашуков передавал посреднику деньги на покупку продуктов и вещей, делая акцент на то, что они должны быть отборного качества.
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