В Грозный доставили икону с мощами князя Владимира для строящегося храма

Икона с мощами первое время будет хранится в другой церкви. Фото: Грозненская епархия

В столице Чечни произошло значимое для православных событие. В дар для храма в Грозном была передана икона с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира, вошедшего в историю как креститель Руси.

Новая церковь возводится в районе, который назван в честь президента России Владимира Путина. Строительство уже вышло на финальную стадию. Как сообщил епископ Грозненский и Сунженский Амвросий, на днях на храм установили купол и крест, теперь начинаются внутренние работы. Освящение планируется провести в октябре. На церемонию ожидают приезд патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Пока храм не готов, икона с мощами будет находиться в церкви Михаила Архангела в Грозном, заложенном еще в 1868 году.

На днях на храм установили купол и крест. Фото: Грозненская епархия

После открытия новой церкви осенью святыню перенесут на постоянное место. Как пояснил епископ Грозненский и Сунженский, святыня займет центральное место. Она станет храмовой иконой, то есть главным образом, в честь которого освящена церковь.

СПРАВКА «КП»

Будущий Владимирский собор площадью около 440 кв. м рассчитан на более чем 500 прихожан. Рядом откроют здание прихода, помещения для общественных собраний и воскресную школу, благоустроят территорию для проведения образовательных и праздничных мероприятий.

Архитектурный облик собора сочетает черты традиционного русского церковного зодчества и современные строительные решения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что мощи аланской бабушки Александра Невского передали в дар Северной Осетии.

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