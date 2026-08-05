«Мать пожизненно ему обязана»: подросток из Дагестана по трубе залез на многоэтажку, чтобы спасти ребенка у открытого окна

Парень по водосточной трубе забрался на второй этаж и спустил ребенка вниз Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Страшная трагедия едва не произошла на улице Акулиничева в дагестанском Каспийске. Пока родители отвлеклись на несколько секунд, их маленький ребенок оказался один у открытого окна на втором этаже – сетки там не было. Одно неосторожное движение, и падения было бы не избежать. К счастью, малыша вовремя заметил проходивший мимо подросток.

Парень по водосточной трубе забрался на второй этаж, осторожно снял ребенка с опасного подоконника, одел его и спустил вниз, где уже собрались очевидцы. Сейчас с малышом все хорошо – его передали родителям.

Видео с героическим поступком мгновенно разлетелось по местным пабликам. Пользователи массово благодарят подростка за самоотверженность и храбрость, называя его настоящим героем.

«Благодаря его быстрым и решительным действиям удалось избежать трагедии», –делятся очевидцы.

Дагестанцы просят власти обратить внимание на парня, найти его и отблагодарить. Если бы не он, говорят люди, эта история могла бы закончиться трагической сводкой в новостях.

Вот что пишут в соцсетях:

«Настоящий мужчина! Наградить Героя!»

«Ай да мужчина! Видно, что достойные родители воспитали. Молодец. Медаль за этот подвиг нужно вручить – иначе неясно, чем бы всё закончилось»;

«Умница. Мать ребенка пожизненно ему обязана. Всевышний уберёг»;

«Все-таки не стыдно за будущее поколение – настоящий маленький мужчина».

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что в Дербенте, на побережье Каспийского моря, 12-летний дзюдоист из Ставрополя Платон Шеин спас из воды тонувших девятилетнюю девочку и десятилетнего мальчика.

Платон признался, что раньше никогда не сталкивался с подобными ситуациями – это был его первый опыт спасения людей. Свой поступок он объяснил примером отца, который раньше работал спасателем в аквапарке.

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