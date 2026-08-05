«Каждую свободную минуту я учусь»: режиссёр Марк Горобец о Кисловодске, татуировках, доброте и том, зачем снимать кино

Марк Горобец рассказал о своих фильмах. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Режиссёр Марк Горобец, известный по фильмам «Блиндаж», «Братья» и сериалу «Шифр», приехал в Кисловодск на фестиваль детского кино «Хрустальный источник». На фестивале он не только оценивает работы юных кинематографистов в составе жюри, но и делится опытом с детьми. На пресс-конференции Марк Горобец рассказал о работе, впечатлениях от Кавказа и о том, зачем режиссёру учиться на протяжении всей жизни.

Кисловодск - место, где надо снимать кино

Марк Горобец признаётся: он впервые в Кисловодске, и город его поразил. И дело не только в парках или архитектуре - в атмосфере.

«Слушайте, Кисловодск мне очень понравился. Мы ездили позавчера, я там никогда не был. Это очень атмосферно. Я снял видео, и моя подруга - известная актриса, написала мне: "О, я была тут вчера". Мы оказались в одной точке с разницей в пару дней. И у меня возникло чёткое ощущение: здесь надо снимать кино», - говорит режиссёр.

Он отмечает, что особенно привлекают его не столько сами достопримечательности, сколько жизнь вокруг них.

«Нет какого-то одного конкретного любимого места. Я люблю сидеть и смотреть на людей. Здесь это можно делать везде. И мне это очень нравится. Горы, равнины, воздух - всё выглядит очень кинематографично», - делится впечатлениями Марк Горобец.

Кисловодск покорил режиссера своей атмосферой. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что дают фестивали и зачем ходить на студенческие спектакли

На «Хрустальном источнике» Горобец работает не только как член жюри, но и как наблюдатель. Он посещает открытые репетиции и мастер-классы. Как признается, не столько для того, чтобы учить, сколько чтобы учиться самому.

«Мне было интересно посмотреть, как ребята справляются с этой сценой. Я специально посмотрел репетиции в Ростове, потом здесь. Это очень классная закалка для актёров. И я всегда ищу возможность учиться. Человек, который говорит "я знаю, как всё работает", по моему ощущению, прекращает любую деятельность», - говорит Горобец.

На фестивале он много общается с коллегой-режиссёром Игорем Волошиным, и эти разговоры для Марка стали одним из главных открытий.

«Мы с Игорем несколько вечеров обсуждали репетиции, кино и театр. Почему читки не всегда работают? Как можно репетировать кино? Это был очень ценный диалог», - рассказывает режиссёр.

«Не хочу быть злым полицейским»

По словам Горобца, он считает себя добрым человеком, но признаёт, что иногда это мешает.

«С людьми не всегда нужно быть добрым. Надо быть чуть-чуть пожестче. Но если бы эта черта мне сильно мешала, я бы сидел дома и ничего не делал. Я стараюсь работать, двигаться вперёд», - говорит режиссёр.

Он также делится принципом, который помогает ему не терять себя в индустрии:

«Для меня первичен талант человека. Если он может что-то сделать для истории - он будет сниматься. Если нет - не будет. Бывают проекты, которые снимают для 10–15 человек. Это их выбор. У меня другой путь: я хочу снимать кино, которое трогает людей».

На вопрос о стиле работы с актёрами Горобец отвечает честно: он старается обходиться без страха и унижения.

«Моя задача - найти точки соприкосновения, чтобы получить от человека то, что я хочу. Я не считаю, что злость или агрессия - хороший мотиватор. В творческом образовании очень много держится на страхе. Я не считаю это верным», - говорит режиссёр.

марк Горобец на премьера фильма "Блиндаж". Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Татуировки, змея и «путь, который нужно проходить»

Марк Горобец - человек с более чем 20 татуировками. Каждая из них, по его словам, имеет личный смысл.

«Это не самовыражение. Это твои внутренние ощущения, которые переносятся в изображение. Например, я очень боялся змей, и теперь эта змея меня оберегает», - объясняет он.

На вопрос, больно ли делать татуировки, отвечает без утайки:

«Да, больно. На костях, на подмышках, на шее - больно. Но это путь, который нужно проходить. Было ли такое, что я хотел свести? Нет. У вас есть ребёнок, он может вам не нравиться в какой-то момент, но вы же не можете от него отказаться. Здесь так же».

О чём снимать сегодня

По мнению Горобца, сейчас в кино не хватает мелодрамы и драмы.

«В основе драматургии - драма. Так мир устроен испокон веков. Кто-то говорит: "Надо снимать, чтобы было весело". Да, классно. Но кино должно быть разным. Мелодраматичное кино о чувствах, о жизни, о взаимоотношениях. Мне кажется, его сейчас мало, и люди хотят его смотреть», - уверен режиссёр.

Он признаётся, что его главная цель - чтобы хоть один зритель после просмотра почувствовал, что ему это было нужно. И ради этого он продолжает снимать.

«Если хоть один человек после моего кино решил, что ему это помогло, я считаю, что всё не зря», - говорит Горобец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тарелка в тряпочке не бьется»: в Ессентуках торжественно открыли юбилейный фестиваль «Хрустальный Источник»

«После поцелуя я обязан жениться на этой змее»: Роман Курцын рассказал, как снимался фильм о каратэ в Пятигорске

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru