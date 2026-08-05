«Дадим ему премию Тиграна»: подростка из Дагестана, спасшего ребенка от падения из окна, наградит Маргарита Симоньян

Премию в феврале 2026 года учредила Маргарита Симоньян Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане школьник спас от падения из окна второго этажа маленького ребенка. Подросток забрался наверх по водосточной трубе, снял малыша с подоконника и спустил вниз.

Трагедия едва не произошла на улице Акулиничева в Каспийске – родители отвлеклись на несколько секунд, а ребенок остался один у открытого окна, где не было даже москитной сетки. Проходивший мимо парень вовремя заметил опасность, быстро залез наверх, осторожно снял ребенка с подоконника и передал в руки подбежавшим очевидцам. Сейчас с малышом все хорошо.

После случившегося дагестанцы массово стали просить найти смельчака и представить к награде. Не каждый в его возрасте на такое способен, писали люди. Пользователи соцсетей называли его настоящим мужчиной и героем. Их просьбу услышали.

О поступке стало известно утром 5 августа, а уже вечером пришли новости, что подростка представят к награде.

За героизм и самоотверженность парень получит премию Тиграна Кеосаяна. Ее в феврале 2026 года учредила его супруга Маргарита Симоньян.

«Пятнадцатилетний мальчик спас маленького ребенка, который стоял на подоконнике открытого окна в Каспийске. Даже родителям ничего не сказал. А больше всего переживал, что его накажут за то, что влез в чужую квартиру», – написала журналистка в своих социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мать пожизненно ему обязана»: подросток из Дагестана по трубе залез на многоэтажку, чтобы спасти ребенка у открытого окна

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru