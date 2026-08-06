Скрывала почти два года: Сати Казанова озвучила имя дочери – оно означает «совершенная»

Экс-солистка группы «Фабрика» из КБР Сати Казанова раскрыла имя дочери. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Сати Казанова раскрыла имя своей годовалой дочери. 43-летняя экс-солистка группы «Фабрика» из Кабардино-Балкарии родила ребенка в октябре 2024 года. С тех пор она почти не показывала лицо дочки и держала в секрете ее имя. Спустя почти два года она решила раскрыть тайну для фанатов.

«Знакомьтесь, Anagha/Анагха – наше сокровище, дар и благословение», – рассказала звезда.

Сати Казанова давно погружена в восточную религию. Недавно она даже получила сан монаха в миру. Дочь они с мужем-итальянцем тоже назвали по ведийской традиции. Имя, по словам звезды, не может быть случайным – оно отражает устремления личности и качества души человека. Именно поэтому родители так долго не хотели его афишировать.

Звезда скрывала имя дочери почти два года. Фото: стоп-кадр видео из соцсетей Сати Казановой

«Нам хотелось дать нашей дочери время спокойно войти в этот мир, окрепнуть, подрасти. Имя несет в себе смысл, благословение и определенную силу, поэтому мы очень бережно относились к этому моменту», – заявила Казанова.

Имя Анагха переводится как «невинная», «чистая», «непогрешимая», «совершенная», «любящая», «сострадательная». Звезда надеется, что имя будет напоминать дочери о свете, любви и чистоте.

Певица призналась, что она уже намекала на имя дочери в своем творчестве. В ее честь она назвала песню, которую посвятила ребенку. В 2025 году она написала колыбельную «Lullaby For Anagha». Тогда все посчитали это просто красивым словом на санскрите, но для Сати Казановой это название имело глубокий личный смысл.

Сати Казанова родила дочь 23 октября 2024 года. Тогда певица рассказала о партнерских лотосовых родах с отсроченным перерезанием пуповины. По ее словам, все случилось «красиво, мягко, сакрально». Звезда заявила, что это легкие роды – символ того, что ее дочь «поцелована судьбой».

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