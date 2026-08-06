Годовалый сын замерз насмерть, пока мать развлекалась: январские праздники обернулись сроком для жительницы КБР

Фото: Алексей ФОКИН.
В КБР вынесли приговор горе-матери, оставившей сына умирать от холода в мерзлой комнате, пока она выпивала с собутыльником. Январь 2026 года начался у Милены [все имена фигурирующих лиц изменены – Прим.] с гулянки. Закончился праздник в отделении полиции при составлении материалов уголовного дела.
Днем 3 января она приехала домой к Артуру. Помещение не отапливалось – «согреваться» сожители решили спиртным. Отдыху, видно, мешал годовалый мальчик, за которым, конечно, нужен уход. Поэтому ребенка решили положить в отдельной комнате. Температура в ней не превышала +7,5 градуса.
Мать Артура предупредила Милену – мальчика нельзя оставлять так. Его не одели в теплые вещи, не укрыли теплым одеялом. По сути просто оставили на верную смерть в холодной комнате.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Милена отмахнулась – мол, да ничего страшного не будет. Попойка с Артуром в январские праздники казалась ей важнее, чем ухаживать за собственным ребенком. Мать развлекалась с сожителем несколько дней.
Артур с Миленой явно злоупотребляли спиртным, а годовалый ребенок сутками мерз в одиночестве. Сам он ничего, конечно, сделать не мог. Примерно в 11:00 5 января мальчика нашли мертвым. Позже судебная экспертиза скажет – причиной смерти стало переохлаждение.
Горе-мать тогда поняла: праздник кончился. Вместо продолжения попойки она попала в отделение полиции. Там на Милену возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). За жуткую безалаберность грозит всего до двух лет колонии.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Милена в целом помогала следствию и показывала, как все происходило, что посчитали смягчающим обстоятельством. А в качестве отягчающего выделили состояние опьянения и гибель ребенка. Также учли и то, что Милену плохо характеризуют соседи и даже родственники.
В июле 2026 года, спустя более шести месяцев со дня трагедии, Милена оказалась на скамье подсудимых. Она признала вину и согласилась выслушать приговор без судебного разбирательства (то есть без возможности его обжаловать).
«В соответствии с приговором Прохладненского районного суда КБР от 13 апреля 2026 года М. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком один год с отбыванием наказания в колонии поселении», – говорится в сообщении пресс-службы суда. Приговор вступил в силу.
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