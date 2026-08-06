Данил Герасимов пропал 31 июля 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе неделю ищут пропавшего 26-летнего местного жителя. Данил Герасимов вышел из дома 31 июля 2026 года, и с этого момента о его местонахождении ничего не известно. Поисками занимаются волонтёры отряда «ЛизаАллерт».

В каком именно районе краевой столицы проживает Данил, неизвестно. В поисково-спасательном отряде этой информацией не делятся.

Известно, что рост пропавшего составляет около 180 сантиметров. Телосложение у молодого человека нормальное, цвет волос тёмно-русый, глаза карие.

В каком именно районе краевой столицы проживает Данил, неизвестно. Фото: «ЛизаАллерт»

Сложность поиска заключается в том, что об одежде, в которой 31 июля Данил вышел из дома, ничего неизвестно. Но на фотографии, приложенной к ориентировке, видно, что у парня плохое зрение – он ходит в очках. Этот факт может помочь в поисках.

«Герасимов Данил Игоревич, 2000 года рождения. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе», – сказано в ориентировке.

Как сообщили корреспонденту «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе поисково-спасательного отряда, сейчас волонтёры обзванивают все больницы в Ставрополе и за его пределами и занимаются распространением ориентировок. Обследования территорий пока не проводят.

Всех, кто видел Данила или обладает любой информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или связаться с инфоргом Светланой по телефону 8-918-778-94-58.

Тем временем в Ессентуках уже больше месяца ищут пропавшую в реке Подкумок 17-летнюю Алису. Девушка исчезла 24 июня 2026 года. В тот день в городе стояла жара, и Алиса вместе с друзьями пришла отдохнуть на берег. Во время купания сильное течение унесло её под воду. Друзья пытались помочь, вытаскивали, но у них ничего не получилось.

К поискам привлечены десятки волонтёров, спасателей и неравнодушных жителей края.

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