Волонтер рассказал о поисках Алисы. Фото: Павел Герасимов

24 июня 2026 года в Ессентуках стояла жара. 17-летняя Алиса вместе с друзьями пришла на берег реки Подкумок, чтобы отдохнуть, искупаться. Лето, солнце, обычный день. Но не успела девушка зайти в воду, как сильное течение подхватило ее и понесло. Друзья пытались ее спасти, вытаскивали, но течение оказалось сильнее.

С первого дня спасатели начали поисковую операцию, но огромный участок вдоль реки до сих пор не удавалось обследовать полностью. Алису ищут уже четвертую неделю. Один из участников поисков рассказал «КП-Северный Кавказ», как проходят поиски девушки.

Узнал о поисках и сразу отправился

Одним из тех, кто отозвался на поиски с первых дней, стал Павел Герасимов, волонтер из ассоциации «Верный друг».

«Я узнал о поисках через соцсети. Люди, уже участвовавшие в поисках, просили прийти на помощь, потому что очень сильно не хватало людей. Поэтому я, конечно, незамедлительно отправился на помощь к ним», – просто объясняет волонтер.

По словам Павла, на пике активности в поисках участвовало 70-80 волонтеров. Этого катастрофически мало для такого масштаба.

Волонтер рассказал о поисках утонувшей в Ессентуках 17-летней девушки. Фото: Павел Герасимов

Участок сложный, мусора много

Подкумок – бурная река со множеством сложных участков, которые можно обследовать только со специальной техникой. В некоторых местах нужно прорубать путь через заросли, в некоторых – ползти или пробираться по болоту. Волонтеры выдыхаются как физически, так и морально.

В основном трудности доставляет состояние реки. Русло Подкумка сильно загрязнено. Павел рассказывает, что на пути встречалось много сложных участков, поваленных деревьев и куч мусора. Поначалу волонтеры пытались разгребать завалы вручную, но время ограничено, а таких участков – десятки.

Волонтер рассказал о поисках утонувшей в Ессентуках 17-летней девушки Видео: Павел Герасимов

«Первые дни мы старались разгрести все, что могли, но мы могли сидеть часами на одной куче, а их еще 50. В последние дни мы просто делали упор на количество, а не на качество. Проходили как можно больше маршрута».

Сейчас поиски приостановили. Основная причина – недостаток людей.

«Ребята, которые с первых дней участвовали без остановки почти две недели, выдохлись. Им не было замены», – объясняет волонтер.

Еще одна попытка

Второй этап поисков начнется 17 июля. Об этом объявила мать пропавшей девушки.

«На сегодняшний день мою дочь не нашли. Я обращаюсь к вам за помощью: всех неравнодушных прошу помочь в поисках. В интернете возобновилась информация о повторных поисках. Это не фейк, это всё правда. Ребята-поисковики возобновляют второй этап поисков. Помогите, пожалуйста, нужна помощь мужчин. Течение бурное, на воде справятся только мужчины. Прошу вас о помощи, помогите нам».

Павел утверждает, что больше всего пригодится грубая сила и хорошо подготовленные физически люди. При этом все необходимое для поисков есть: нужны только добровольцы.

«Преимущественно нужна помощь мужского пола, потому что работа физически сложная. Но есть работа под любую подготовку: кто-то идёт по воде, кто-то прочесывает берег. Нужна выносливость и желание помочь», – говорит волонтер.

Сборы волонтеров назначены на вечер пятницы, 17 июля, на улице Никольской в Ессентуках. Уточнить подробности можно по номеру 8-961-456-75-89 (Анастасия).

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

В реке Подкумок между Ессентуками и Пятигорском ищут тело утонувшей девочки

«Нас мало, нам нужны люди»: родители утонувшей в Ессентуках 17-летней девушки просят о помощи – подростка ищут с 24 июня

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru