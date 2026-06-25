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НовостиПроисшествия25 июня 2026 19:48

В реке Подкумок между Ессентуками и Пятигорском ищут тело утонувшей девочки

Спасатели уже осмотрели около восьми километров территории
Татьяна ГУЩИНА
Всего на месте работали 22 человека и девять единиц техники. Фото: МЧС по СК

Всего на месте работали 22 человека и девять единиц техники. Фото: МЧС по СК

На Ставрополье продолжаются поиски пропавшего у реки подростка. Сегодня сотрудники МЧС края совместно со спасателями и представителями ПАСС СК провели осмотр русла реки Подкумок по правому и левому берегу на участке от поселка Калинина города Ессентуки до улицы Степной города Пятигорска, а также выполнили визуальный осмотр заторов на этом участке.

«Общая протяженность осмотренной территории составила около 8 тысяч метров», – говорится в сообщении МЧС по краю.

Всего на месте работали 22 человека и девять единиц техники. Кроме того, спасатели провели повторный осмотр участка реки вверх по течению от поселка Калинина до улицы Галерейной города Ессентуки, протяженность которого составила 1500 метров. В Пятигорске поиск вели в районе станицы Константиновской, поселка Горячеводский и поселка Свободы. Провести погружение и водолазные работы не представилось возможным из-за сильного течения и подъема уровня воды в реке Подкумок.

С наступлением темноты поиски на время свернули. Продолжение поисково-спасательных работ запланировано на 08часов утра 26 июня.

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