Стас Киреев, партия «Новые люди» в Ставрополе: «Услуги, которые предоставляет государство, это не уникальное благо для избранных»

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

О том, как сделать российские города доступнее и комфортнее, а всю страну моложе и счастливее, рассказывает один из победителей организованного партией «Новые люди» политического реалити-шоу «Дебаты-Кандидаты», директор ставропольской общественной организации «Города за здравый смысл» Стас Киреев. В шоу он представлял проект под названием «Карта недоступности».

- Расскажите, как вы попали в проект Новых людей «Дебаты-кандидаты»?

- С «Новыми людьми» я буквально познакомился в октябре прошлого года. Ребята из местной ячейки вызвались стать модераторами нашей акции «Карта недоступности». Оказалось, что у нас очень много общих взглядов, представлений, идей.

В плане городской среды ребята придерживаются тех же урбанистических принципов. В политическом плане мы одинаково выступаем за прямую выборность мэров, за открытую и честную конкуренцию, за омоложение политики, либерализацию, малый бизнес, повышение финансовой самостоятельности регионов.

Все это заставило меня всерьёз посмотреть на перспективу участия в этом проекте. Я очень рад, что принял такое решение. Я не только получил возможность рассказать о нашем проекте на всю страну, но и познакомился с классными ребятами, которые делают не менее важные дела.

К слову, я был очень приятно удивлён тем, что победителями проекта оказались не те, кто пришли в проект за шоу в буквальном смысле, а те, кто действительно нуждались в поддержке.

- Для тех, кто не следил за вашим участием в шоу и ничего не знает о вашем проекте «Карта недоступности», расскажите очень коротко, чему он посвящён, что даст обществу, почему достоин поддержки?

- Всё очень просто: наши города сегодня совершенно не приспособлены для полноценной жизни людей в инвалидных креслах. В России их по официальным данным проживает несколько миллионов человек. Их нужды в свою очередь пересекаются с нуждами других людей, например, родителей с детскими колясками или велосипедистов с самокатчиками, для которых чаще всего тоже нет никакой необходимой инфраструктуры.

Мы же хотим сделать для всех этих групп горожан, передвигающихся по городу разными способами, универсальное мобильное приложение, с помощью которого каждый человек с учётом своих индивидуальных нужд сможет выстраивать доступные и удобные маршруты из точки А в точку Б.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Пополнять эту карту смогут все желающие с помощью отметок с комментариями о том, что именно в том или ином месте требует изменений и пока остается препятствием для инвалида, родителя с детской коляской или водителя самоката.

Отмеченные проблемные точки со временем будут исправляться городскими властями: в прошлом году мы уже добились включения больше полусотни таких точек в официальный план благоустройства, к исполнению которого власти приступили буквально в этом месяце.

- Давайте представим, что вы победили на выборах, стали депутатом от партии «Новые люди», и ваш депутатский срок стартует уже завтра. С каких инициатив вы начнёте работу в парламенте?

- Я с детства увлекаюсь футболом и несколько лет назад мы даже вместе с друзьями создали любительскую футбольную лигу. В Ставрополе вообще есть несколько любительских лиг по разным видам спорта. Насколько я знаю, все эти лиги, как и наша, платят деньги за использование государственной спортивной инфраструктуры.

То есть стадион, каток или спортивный зал, построенный за счёт налогов граждан, сдается этим же гражданам в аренду. Мы давно в нашей лиге обсуждаем эту несправедливость. В статусе депутата я бы добился того, чтобы у любительских лиг появилось право пользоваться всей этой инфраструктурой бесплатно.

Мы вообще, по-моему, очень часто забываем, что услуги, которые нам предоставляет государство, это не какое-то уникальное благо для избранных, а результат нормального взаимодействия между людьми и государством. Собственно, в этом я вижу отчасти свою общественную задачу: показывать людям, как они могут влиять на вещи вокруг себя.

Вторая моя инициатива будет связана с развитием туризма на Ставрополье. У нашего края уже есть большой потенциал. Нам разве что не хватает условий для привлечения инвестиций, для того, чтобы люди из сферы туризма, спорта и здоровья хотели и не боялись приходить сюда со своими большими инфраструктурными проектами, которые обязательно дадут плоды, если работать над этой задачей по-настоящему.

- Как вы сами думаете, чем вы отличаетесь от других кандидатов? Чем вы запомнитесь своим избирателям, если они дадут вам шанс проявить себя как их представитель в парламенте города, края или страны?

- У меня не так много политического опыта, и это я считаю одним из своих преимуществ. Благодаря ему, я как минимум планирую быть максимально не похожим на тех, кто сегодня ассоциируется со словосочетанием «российский депутат».

Я уверен, что когда тебя выбирают бюджетники под угрозой лишения премии, у тебя теряется связь с людьми. Хотя каждый депутат обязан в первую очередь представлять интересы своих избирателей, больших социальных и профессиональных групп.

Но это возможно только тогда, когда депутат каждый день чувствует, что в буквально смысле должен своим избирателям. Если же этого не происходит, можно быть уверенным, что такой депутат очень скоро вместо реальной работы начнёт всё больше рассуждать о «высоком», например, о месте России в мире или даже о своём месте в жизни России.

Я бы очень не хотел оказаться на месте такого человека и своими решениями и действиями, маленькими, но верными шагами планирую просто планомерно улучшать нашу общую повседневную жизнь.

- Ваша основная общественная работа связана с городской средой, вы – урбанист, так?

- Я совершенно ничего не имею против этого определения, но, как и все урбанисты, я в первую очередь горожанин, который просто хочет жить в комфортном и безопасном городе. Чтобы понять, в таком ли городе ты живёшь, совсем не обязательно быть урбанистом.

Когда в обычный зимний будний день ты не можешь добраться до работы из-за того, что маршрутки идут медленно, не по расписанию, до отказа набитые людьми, легко понимаешь, что это не вполне нормальная ситуация. Но в регионах все знают: начнётся зима, придётся это терпеть.

В урбанистике вообще очень много интуитивно понятных вещей. При этом в нашей организации «Города за здравый смысл» собрались ребята, которым интересно разбираться во всех тонкостях законов развития городов, они много читают и смотрят на Ставрополь через призму мировых урбанистических принципов.

С ними мы буквально за полгода существования нашей организации закрыли несколько десятков маленьких дел, в том числе добились включения в план благоустройства Ставрополя больше полусотни пандусов и бордюров.

С этого и начался проект «Карты недоступности», за поддержку которого я очень благодарен «Новым людям».