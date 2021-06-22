Купальный сезон в этом году открылся в Железноводске впервые за последние 30 лет

Можно ли купаться в озере Железноводска в 2021 году - этот вопрос волнует не только местных жителей, но и гостей ставропольского курорта.

Купальный сезон в нашем регионе официально открыт с 1 июня 2021 года. Он продлится до 15 сентября 2021 года. Однако не все водоемы нашего региона оборудованы для этих целей.

Всего есть 4 озера, где можно купаться в Ставропольском крае летом 2021: Комсомольское озеро в Ставрополе, Новопятигорское озеро в Пятигорске, русловый пруд - участок акватории реки Татарка и Курортное озеро в Железноводске.

Но вскоре после официального открытия купальный сезон в Железноводске и Пятигорске были вынуждены приостановить из-за сильных дождей.

Однако, как рассказали сайту stav.kp.ru в администрации Железноводске, Курортное озеро «30’Ка» успешно прошло все необходимые экспертизы и решением Роспотребнадзора официально включено в список зон, разрешенных для купания.

- Об этом свидетельствует санитарно-эпидемиологическое заключение на водный объект, используемый в рекреационных целях. Это стало возможным после кардинального благоустройства озера по инициативе губернатора края Владимира Владимирова в рамках программы по формированию комфортной городской среды, - говорится в сообщении.

- Наше Курортное озеро абсолютно пригодно для купания, что подтверждает заключение Роспотребнадзора. Мы ответственно подходим к вопросам санитарных условий нашего водоема и после механической очистки акватории озера и отведения сточных вод в прошлом году продолжаем применять инновационную экологичную эффективную технологию биологической очистки воды, - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев.

Также что жители и гости ставропольского курорта могут смело приезжать купаться в озере в Железноводске в 2021 году.

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