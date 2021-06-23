«А чем тебя трогать, ногами?»: драка казаков и велосипедистов в Ставрополе попала на видео

В ситуации разбираются казачество и полиция Фото: "КП" Архив

В Ставрополе сотрудники казачьего патруля повздорили с велосипедистами на BMX. Инцидент произошел в центре города, на Александровской площади, и попал на видео.

Городские сообщества уверяют, что конфликт начал казак. Якобы он грубо обратился к велосипедистам, а те ухмыльнулись. Из-за чего последовал словесная перепалка и небольшая стычка. Предположительно, ролик просил опубликовать один из парней.

Однако стороны пришли к примирению уже на месте, рассказывает корреспонденту сайта stav.kp.ru свидетель конфликта, один из казаков Владимир.

- Мы на месте все решили. И мой напарник, и молодые люди извинились друг перед другом. Пожали руки и разошлись. Почему видео выложили в сеть, я сказать не могу, - говорил Владимир,

Мужчина не пояснил причину конфликта - это сделал наш источник в правоохранительных органах. По его словам, на Александровской площади запрещено купание в фонтане и езда на таком транспорте. В первую очередь из-за того, что разрушаются культурные памятники. Казаки сделали молодым людям замечание о том, что те не могут тут совершать трюки на велосипедах, но они проигнорировали их. В ситуации будет разбираться высшее руководство казачества и полиция.

ПРИМЕЧАНИЕ

Казачьи патрули в Ставропольском крае ввели еще в 2013 году. В их полномочия входит разъяснительные беседы с населением, патрулирование улиц вместе с сотрудниками полиции. За свою работу они получают зарплату, в среднем по краю - более 20 тысяч рублей.

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