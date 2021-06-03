Приставляли к виску ребенка пистолет: вооруженная банда кошмарила стариков и детей по наводке их родни

Все установленные злоумышленники получили свои сроки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Краевой суд вынес приговор по делу о банде, кошмарившей все Кавказские Минеральные Воды. Вооруженная группировка, в которую входили Рустам К., Геворг М., Армен Б. и Алик Р., были осторожны в выборе жертв. Наводки им спускали родственники ограбленных.

"КП-Ставрополь" узнала подробности уголовного дела.

Центральными фигурами в банде были Армен Б. и Алик Р.. Оба - "игровые" - любили легкую, красивую жизнь. Нигде не работали, но метили в предприниматели. Армен Б., к примеру, как-то открыл магазин, но дело прогорело. По словам местных, из-за мотовства хозяина.

Сразу после закрытия он пошел по криминальной линии и в 2013 году был осужден за кражу. Ранним утром он отвлек хозяйку ларька игровых автоматов и забрал из ее сумки 83,5 тысяч рублей. Суд приговорил его к году обязательных работ. Такое повторялось еще трижды - в 2015, 2016 и 2017 годах. У Алика Р. подвиги поскромнее: в 2018 году его арестовывали на 15 суток за то, что он взял полицейского за грудки.

Армен Б. - организатор банды

В том же году мужчины решили соединить свои "сильные" стороны и организовать банду для крупных дел.

- Армен Б. продолжил заниматься мелкими кражами, - рассказал источник "Комсомольской правды" в суде. - На Машуке он вскрывал машины и в нескольких нашел оружие, которое они брали на дела. Чтобы члены банды могли им пользоваться - всех вывозили в лес.

Жертвами бандитов становились люди, которые не могли им дать отпор. Одним из первых стал эпизод в доме на Коста Хетагурова (Пятигорск). Злоумышленники ночью проникли к дедушке, связали его скотчем и в таком виде носили по дому. Под давлением хозяин сдал пароль от сейфа, где хранились золото и деньги. Украшений было настолько много, что часть из них потеряли по дороге.

Следом пострадала семья из станицы Лысогорская. Чтобы женщина рассказала, где лежат деньги - злоумышленники приставили к виску ее ребенка пистолет. А пожилую пару из-за информации пытали: на их телах зафиксированы гематомы, ссадины и легкие порезы ножом.

- Просто так они не ходили. За наводки отвечал Алик Р. Одного слил внук, другого - дальняя родня, и почти всегда - случайно, - рассказал собеседник издания. - Однажды наводка дала сбой. Им сообщили, что на днях отмечалась большая свадьба, много золота надарили. А адрес, данный наводчиком, оказался ошибочными: злоумышленники проникли в соседний дом. По другой наводке, в доме их жертвы хранился миллион рублей, но когда они проникли - там оказалось не более 50 тысяч. Перед разбоем банда долго изучала, что происходит вокруг дома. И только после шла на дело.

Перед последним нападением к банде примкнул Геворг М., пожаловавшись Армену Б. на нанимателя. Тот не хотел платить за ремонт в доме своих глухонемых родителей, поскольку он не соответствовал плану. В отместку группировка проникла в жилище и ограбила его.

Геворг М. пришел в банду после обиды на нанимателя

После их поймали. Организатору - Армену Б. - вменяли статьи "Разбой", "Кража", "Хищение оружия" (два эпизода) и "Покушение на кражу". В ходе обыска у Алика Р. нашли взрывное устройство. Кроме того, он оказался причастен к трем эпизодам кражи, а Рустам К. и Геворг М. - к одному. Все они также обвинялись в бандитизме. Ущерб от их действий оценен в 5 млн рублей.

Пока что установлено, что в банде состояли пять человек. Один из них заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и был ранее осужден. Остальные в четверг услышали свое наказание.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил организатору банды наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года, участникам преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года, - сообщает прокуратура Ставропольского края.

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