Думали, он ее кормит: соседи слушали крики слепой бабушки, пока внук убивал старушку осколком тарелки

Мужчина уже сидел за убийство Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ставропольском крае вынесли приговор по делу о жестком убийстве 91-летней бабушки Аллы* из Кисловодска. На скамье подсудимых оказался ее 47-летний внук Георгий С. Он считает, что у погибшей были суицидальные мысли, но не помнит, почему у трупа оторвано горло.

Дом на Хасановской, где и произошло убийство Фото: Яндекс.Карты

26 июня 2019 года дом на Хасановской улице, что вдали от курортной зоны, жил обычной средой. Тина* собиралась на работу и перед уходом хотела было покормить 91-летнюю маму, которая плохо видела и слышала. Но та ворча отказалась и уснула. Задание перешло к сыну Георгию. В обед он отзонился, что покормил бабушку. А через пару часов сообщил, что она истекает кровью, и попросил вызвать "Скорую" и полицию.

Медики приехали раньше Тины. На кухне они осматривали труп пожилой женщины и указали пришедшей на гортань, лежащую правее. Георгий сидел бледный в стороне. В суде Анна сказала, что в тот момент поняла, что сын спустя 10 лет снова убил человека.

- Ранее, еще в 2010 году, Георгий С. был осужден за убийство, - рассказывает источник "КП-Ставрополь", знакомый с материалами дела. - В 2016 году он вернулся из колонии, родней был принят нормально. Так, по крайней мере, говорит мать. У Георгия была 2 группа инвалидности, он нигде не работал. И за несколько месяцев до ЧП жаловался, что такая жизнь ему насточертела, но даже не выходил на прогулку. Наркотиками не увлекался, но пил, объясняя это обезболиванием. Но к моменту событий не пил более суток.

Георгий - единственный человек, бывшим около Аллы в момент смерти. И соответственно - первый подозреваемый по уголовному делу. По его словам в суде, бабушку, вся окровавленная, сидела на кухонном пуфе и держала в руке тарелку. Он опустил родственницу на пол, чтобы тряпкой остановить струю крови, и позвонил матери. Что было потом - он не помнит. Однако полиции и следствию Георгий давал другие показания.

- На допросе он говорил, что услышал шум и пошел на него. На полу лежала разбитая тарелка. Мужчина взял осколок и ударил им бабушку, потом положил ее на пол. Тут у него, по показаниям, отключилась память, он ничего не помнит. Следствие по травмам установило, что фигурант, сидя на жертве, продолжил бить. У потерпевшей были сломаны левый локоть, все пары ребер и перерезано горло. Рядом с телом отрезанный ножом хрящ гортани. Когда же Георгий очнулся - взялся за тряпку и остальное. Он уверял, что бабушка часто затевала разговоры о самоубийстве.

Соседи слышали, что происходит в квартире. Но думали, что внук просто кормит бабушку.

- Одна из соседок рассказывала, что, стоя на балконе, слышала крики бабушки подсудимого "Ай-ай-ай". Потом услышала, как подсудимый говорил: "Ай-ай-ай, каравай". Но подумала, что он просто кормит бабушку. Примерно через 15 минут эти крики повторялись, бабушка кричала нараспев.

После того, как все уехали, Тина рассказала соседям, что мама скончалась от суицида, а сын - ни при чем. Но на виновность Георгия указывало слишком много доказательств. На лице мужчины, к примеру, были ссадины, что говорит о борьбе. А экспертиза показала, что гортань Анне вырезали уже после смерти. Эти свидетельства убедили даже мать подсудимого.

Вероятный мотив преступления - капризы бабушки. Тина говорила, что у матери в последнее время обострилось психическое состояние. Она отказывалась от еды, орала, когда ее пытались поднять. А внук попал в немилость: за несколько месяцев до ЧП на лице Георгия уже появлялись ссадины. В беспамятство мужчина впал из-за диагноза "органическое расстройство личности". Но эксперты уверены, что это не могло повлиять на его действия - в момент преступления он не был в состоянии аффекта.

Кисловодский городской суд приговорил Георгия С. к 11 годам особого режима. Решение пытались оспорить, но Краевой суд оставил документ в силе.

*имя изменено

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