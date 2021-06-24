"Я простой российский парень": поиски ставропольца, пытавшегося спасти туристов в Адыгее, завершены

Валентин Зимовцев Фото: СОЦСЕТИ

В Адыгее спустя 1,5 месяца закончили поиски туристов, упавших в бурную реку. Все они погибли. Последнего пропавшего обнаружили накануне в Краснодарском крае, сообщает МЧС по Республике Адыгея. Тело уже опознано.

Ориентировка на астраханских туристов Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

8 мая туристы из Астраханской области Андрей Колесников и Максим Седов хотели сделать фотографию. Один из них зашел в реку Белую, и там его стало уносить течением. Товарищ попытался спасти друга, но тоже угадил в воду и успел зацепиться за камень. На помощь пришел ставрополец Валентин Зимовцев. Понимая, что рискует жизнью, он попытался вытащить его. Мужчина приложил максимум усилий, но тоже свалился в воду, рассказывала "КП-Кубань".

Валентин Зимовцев с семьей

Валентин Зимовцев - 36-летний уроженец села уроженец села Приютное (Калмыкия), несколько последних лет жил в Ставрополе. У мужчины было высшее юридическое образование, полученное в Южном федеральном университете. В социальных сетях Валентин коротко себя описал так: "Я простой российский парень!"

Страница во ВКонтакте Валентина Зимовцева

На отдых мужчина приехал с женой и малолетним ребенком. Свидетели рассказывают, что отец бросился на помощь на глазах у членов своей семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети остались без отцов: Что известно о туристах, которых смыло течением реки в Адыгее

Поиски пропавших мужчин идут ежедневно, но шансов найти их живыми практически нет [подробности]