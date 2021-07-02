«От души за рекламу!»: футболист «Алании» сначала обматерил, а потом поблагодарил теннисистку Касаткину

Хубулов восстановил страницу в Сети. Фото: ФК "Алания".

Скандал между теннисисткой Касаткиной и Хубулов нашел продолжение. Стало известно, что хавбек «Алании» восстановил удаленную им ранее страницу в Инстаграм, сделав ее закрытой, и поблагодарил Касаткину, которую обматерил, за пиар.

- Тебе стыдно должно быть за такие матчи. А так, от души за рекламу! - написал Хубулов.

Кстати, извиняться за оскорбления футболист так и не стал, попросил лишь не держать зла за мат.

- И с матом я перегнул, зла не держи,- написал Касаткиной полузащитник «Алании».

Скрин переписки спортсменов. Фото: страница ведущей Софии Тартаковой в Инстаграм.

Сообщения, которые он отправлял Дарье Касаткиной, оказались в распоряжении телеведущей Софьи Тарктаковой. Скрин переписки она разместила в сторис на своей странице в соцсети.

Напомним, утром 2 июля 2021 года достоянием общественности стали сообщения, которые прислал в директ Дарье Касаткиной футболист «Алании» Владимир Хубулов. Его сильно огорчил проигрыш теннисистки во втором круге «Уимблдона» и он, не церемонясь, обматерил Касаткину.

- Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** матч. Иди ***, шмара ***, - написал Хубулов.

Дарью, естественно, возмутили и обидели слова футболиста и скрин переписки она разместила в сторис, отметив, что Хубулов продул деньги на ставках, оттого, мол, и злится.

Перед проигравшей теннисисткой Касаткиной в итоге извинился футбольный клуб «Алания».

- Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время. От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам, - сообщили в ФК «Алания».

В РФС назвали поведение футболиста «недостойным», но пояснили, что это касается исключительно личного воспитания человека, но не Хубулова-футболиста.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Алания» разберется с футболистом, обматерившим теннисистку Касаткину из-за проигрыша

После скандала Владимир Хубулов удалил свою страницу в Инстаграме (подробнее).