«Алания» разберется с футболистом, обматерившим теннисистку Касаткину из-за проигрыша

Владимир Хубулов обматерил теннисистку Касаткину. Фото: ФК "Алания".

Поражение теннисистки Дарьи Касаткиной во втором круге «Уимблдона» закончилось настоящим скандальном в российском спортивном мире.

Касаткина проиграла латвийке Елене Остапенко со счётом 6:1, 3:6, 8:6 после чего подверглась нападкам со стороны 20-летнего полузащитника ФК «Алания» Владимира Хубулова. Футболист высказал свое разочарование в способностях теннисистки, написав ей в директ. При этом Хубулов совершенно не стеснялся в выражениях. Скрин с матами в свой адрес Касаткина выложила в сторис.

- Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** матч. Иди ***, шмара ***, - написал Хубулов.

Скрин переписки. Фото: Instsgram Дарьи Касаткиной.

К слову, Дарья Касаткина считает, что футболист делал ставку на ее выигрыш и расстроился, когда не смог заработать.

- Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. ФК «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку, - прокомментировала Касаткина сообщение Хубулова.

После того, как После того, как резкие высказывания молодого спортсмена стала достояние публичности, он сначала сменил главное фото на своей странице, а потом и вовсе удалился из Instagram.

Извинения оскорбленной теннисистке Хубулов так и не принес, за него это сделала «Алания», руководство которой пообещало провести внутреннее разбирательство и доложить общественности о его результатах.

- Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время. От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам, - сообщили в ФК «Алания».

Тем временем в РФС отметили, что знают о том, как повел себя Хубулов, но то, что произошло не касается футбола, а лишь личного воспитания человека.

Футболиста Хубулова приняли в «Аланию» год назад. В прошлом сезоне он провел за клуб 26 матчей и забил 2 гола.

Дарья Касаткина обнародовала переписку с Хубуловым. Фото: REUTERS

24-летняя Дарья Касаткина родилась в Тольятти. Она - бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге. На счету Дарьи пять турниров WTA. В 2014 году Касаткина стала победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде на открытом чемпионате во Франции. В том же, 2014 году, Дарья взяла «серебро» на юношеских Олимпийских играх в парном разряде среди девушек.

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