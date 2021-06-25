"Все мы биомусор": видео жертвы "группы смерти" попало в сеть

От новой игры погибли два подростка Фото: Александр ГЛУЗ

В сети опубликовали видео предсмертного обращения 14-летней девочки, которую нашли мертвой в Липецкой области. Она уверяет, что "началась новая волна Синего кита".

- Это нечто большее, чем что-то. Кураторы — всего лишь пешки в игре. Я играла. Я хотела умереть в какой-то период, — говорит подросток на видео, добавляя, что считает людей "биомусором".

Девочка умерла недалеко от станции Долгоруково. С разницей в несколько дней на том же месте нашли тело ее друга. Известно, что они оба состояли в новой "группе смерти", которая подтолкнула их к суициду.

Скриншот видео

По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Обвиняемым выступает 19-летний житель Ессентуков, на днях его задержали в Ставропольском крае.

— Не позднее июня текущего года задержанный создал в одном из мессенджеров ряд групп, где участники проходили различные задания, исполняя которые попадали в психологическую ловушку, где критиковались родители, семья, друзья, пропагандировались депрессия, насилие к окружающим, опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций, — комментирует ситуацию пресс-служба Следственного комитета России.

По данным сайта stav.kp.ru, создателя сообщества зовут Богдан А. Молодой человек вел сеть пабликов во Вконтакте и несколько Telegram-каналов [администрации соцсети и мессенджера уже удалили сообщества — Прим.]. В них обвиняемый раздавал им всевозможные указания и угнетал депрессивными постами, отчасти связанными с сатанизмом.

Еще осенью 2020 года Богдана задерживали по подозрению в склонении к самоубийству. Следствие искало его жертв, но безуспешно — дело закрыли. На этот раз есть доказательства вины, а именно - переписки с погибшими подростками из Липецкой области.

КСТАТИ

СУ СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело по статье "Халатность". Фигурантами по нему проходят сотрудники органов системы профилактики Долгоруковского района.

- В настоящее время проводятся следственные действия с целью установления конкретных должностных лиц, вследствие недобросовестного подхода к работе которых стала возможной гибель подростков на железнодорожном переезде в Долгоруково, - сказано в сообщении.

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