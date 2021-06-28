Последствия камнепада в Дагестане 28 июня 2021: гигантский кусок скалы заблокировал четыре района

Откос скалы рухнул на трассу в Дагестане. Фото: Минтранс РД.

Последствия камнепада в Дагестане, произошедшего 28 июня 2021 года, устраняют специалисты Шамильского района. Гигантский кусок скалы рухнул на трассу около часа ночи на 30-м километре автодороги Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал. По предварительным данным, на дорогу упало не менее 7 тысяч кубометров горной породы.

- Произошел крупный скальный обвал верхового откоса на протяжении более 100 погонных метров с ориентировочным объемом более 7 тысяч кубических метров, - сообщили сайту stav.kp.ru в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Обвалившаяся горная порода заблокировала дорогу к четырем районам республики. В зоне ЧП оказались Шамильский, Тляратинский, Цунтинский и Бежтинский районы. Теперь добираться в населенные пункты этих районов предстоит в объезд.

- Для обеспечения транспортного сообщения с вышеуказанными муниципальными образованиями движение автотранспорта перенаправлено по объездному автодорожному маршруту Чалда - Арани - Хунзах - Заиб (по автомобильным дорогам Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка (участок Арани - Чалда) и Арани - Заиб (через с. Хунзах), - сообщили в Минтрансе РД.

На данный момент на месте обвала работает спецтехника. Временный проход специалисты планируют открыть к восьми вечера 28 июня. На полную расчистку обвала потребуется несколько дней.

Дорогу расчистили за сутки. Фото: Минтранс РД.

Аналогичная ситуация произошла в Дагестане две недели назад. Тогда камнепад стал следствием сильных ливней, обрушившихся на республику. Дожди вызвали сход сели и обвал грунта. В частности, камнепадом были повреждены участки дорог практически во всех горных районах республики. Тогда расчистить заваленные камнями участки дорог специалисты смогли в течение суток.

Ливни спровоцировали обвал грунта. Фото: Минтранс РД.

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