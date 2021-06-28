Владелица бывшей дачи Арашуковых пожаловалась на угрозы и преследования

«Дача Лесор» была санаторием, пока в 2011 году Ябс не продал ее Раулю Арашукову Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Илона Ябс – владелица известного на Кавказских Минеральных Водах особняка «Дача Лесор». В 90-х его приватизировал отец Илоны - замдиректора Ессентукского тепличного комбината Виктор Ябс.

«Дача Лесор» была санаторием, пока в 2011 году Ябс не продал ее Раулю Арашукову. Продал в рассрочку, сразу получив от «газового короля» треть денег. Остальное семье Ябс так и не заплатили.

Когда Арашуковы покидали дачу, вынесли оттуда все, даже унитазы Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Ранее «КП», как Илона Ябс пять лет боролась за свое имущество с могущественной семьей. В итоге владелице удалось добиться того, чтобы Арашуковы съехали из особняка. Тогда в феврале 2020 года Илона рассказывала «КП», что на нее продолжают психологически давить:

— Звонят неизвестные, спрашивают, зачем мне эта дача и что я буду тут делать. В домофон звонят, просят войти. Кто это люди, я понятия не имею. Продолжаю писать жалобы в правоохранительные органы. Пока тишина.

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Прошло больше года. По словам Илоны, все это время к «Даче Лесор» приезжали неизвестные мужчины, камера домашнего наблюдения зафиксировала, как по ночам особняк окружен легковушками.

— Уже несколько месяцев, как я уехала из Ессентуков в Москву. Мой садовник каждый день звонит и рассказывает, что продолжают приходить мужчины и спрашивать «А где хозяйка, куда она делась и что она собирается делать с дачей». Около особняка почти круглосуточно караулят автомобили с государственными номерами из КЧР. Они пытаются попасть на территорию «Дачи Лесор». Какие-то мужчины звонят в домофон. На мой телефон, пока я находилась там, также звонили с неизвестных номеров и обращались с нелепыми просьбами, например, «встретиться с Арашуковым».

Многодетная мать Илона Ябс жалуется, что неизвестные мужчины не оставляют ее в покое: врываются в квартиру, проводят обыски Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Илона вместе с четырьмя детьми живет сейчас в своей столичной квартире. Однако спокойствия многодетная мать не нашла и там:

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— 10 июня около 23:30 мужчины в штатском, назвавшиеся сотрудниками уголовного розыска Пятигорска, пытались взломать дверь моей квартиры, где живут мои несовершеннолетние дети и я. Эти мужчины не представили служебные удостоверения. Они аргументировали свои незаконные действия тем, что якобы в моей квартире могут находиться автомобиль или другие данные по какому-то уголовному делу. При этом мне не объяснили даже, что это за дело.

По словам Ябс, вошедшие в квартиру нанесли порчу имуществу, в грубой форме угрожали арестом.

— Напугали моих маленьких детей и нанесли психологический вред. Сын до сих пор не спит по ночам, боится, что снова в дом ворвутся мужчины. О действиях якобы сотрудников уголовного розыска Пятигорска не были уведомлены органы полиции моего района в Москве, что вызывает подозрения об истинной цели ночного визита, — продолжает Илона.

Однако многодетная мать успела сфотографировать мужчин, проводящих обыск в ее квартире. Также Илона зафиксировала имена ночных гостей.

Адвокат Ябс Наиль Кадыров рассказал, что уже написаны и отправлены заявления в местное управление Следственного комитета России:

— Моя подзащитная является потерпевшей и одним из основных свидетелей по громкому делу ОПС семьи Арашуковых в преддверии начала судебных разбирательств по этим уголовным делам, то я расцениваю, что действие этих людей направлены на оказание давления на Ябс и ее близких как свидетеля с целью ее отказа от показаний или их изменения. Мы также обжаловали представление на обыск, вызывающий сомнения в легитимности — сообщил «КП» Кадыров.

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