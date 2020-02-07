«Забрали даже унитазы»: как Арашуковых выселили из знаменитого особняка

Илона Ябс – владелица известного на Кавказских Минеральных Водах особняка «Дача Лесор». В 90-х его приватизировал отец Илоны - замдиректора Ессентукского тепличного комбината Виктор Ябс.

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«Дача Лесор» была санаторием, пока в 2011 году Ябс не продал ее Раулю Арашукову. Продал в рассрочку, сразу получив от «газового короля» треть денег. Остальное семье Ябс так и не заплатили.

— Арашуков жаловался на тяжелое материальное положение. Говорил, что у него то крестины, то свадьба, то именины, — вспоминает Илона.

В итоге за ужином с Арашуковым Ябс поставил ультиматум: или остаток, или сделку отменяем через суд. На утро после ужина с Арашуковым Ябс слег, а через неделю умер. Диагноз так и не поставили.

Дочь Ябса в 2015 году через суд аннулировала сделку, а жене Арашукова дали полгода на выселение. Но никто и не думал выселяться, а приставы 5 лет ничего не предпринимали. После ареста Арашуковых Ябс снова пошла в суд и добилась выполнения решения. И Арашуковы выселились. С вещами.

— Когда приставы пришли со мной в особняк, там находились непонятные люди. Кто-то из охраны Арашукова, — рассказывает Илона. — Они выносили из моего особняка все, что можно было: мебель, бытовую технику, светильники, сантехнику, даже унитазы и розетки. Обрезали всю проводку в доме.

Ябс написала заявление в полицию о хищении имущества, но дело не завели.

— Мне уже год говорят, что никакого состава преступления нет, хотя у меня есть видео, как парни, подъехавшие на легковушке с номерами КЧР, выносят мебель и технику, — недоумевает Ябс.

Неизвестные нагло выносят мебель и технику их особняка Дача Лесор .

По ее словам, Арашуковы в особняке сделали ремонт по своему вкусу.

— Все спальни были в стразах, которые при выезде тоже забрали, — говорит Ябс. — Ванна была в золоте. Но оставили только те части декора, которые выковырять не удалось.

Заплатила Илона и долг за коммуналку в 200 тысяч рублей. Арашуковы не платили, но, ни электричество, ни газ им не отрезали. Оно и понятно. Зато сейчас в особняке то и дело свет вырубают.

— Когда Арашуковы съехали, так и вовсе кабель был перерезан, — жалуется Илона. — Но главное, что на меня продолжают психологически давить. Звонят неизвестные, спрашивают, зачем мне эта дача и что я буду тут делать. В домофон звонят, просят войти. Кто это люди, я понятия не имею. Продолжаю писать жалобы в правоохранительные органы. Пока тишина.

Охрана Арашукова вынесла из особняка все, что можно было: мебель, бытовую технику, светильники.

Вопрос, который мучает всех, по словам Илоны, это как теперь сложится судьба особняка.

Илона Ябс – владелица известного на Кавказских Минеральных Водах особнякаФото: Ульяна СКОЙБЕДА

— По документам особняк проходил как лечебно оздоровительный центр. Мой папа его и ставил под этот центр, я думала в этом ключе и оставить, но там сейчас за что, ни возьмись, все сломано. Нужно вложить большие усилия, чтобы восстановить то, что испорчено.

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