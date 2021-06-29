Устроили стрельбу, похитили 40 млн: спустя 25 лет в Россию экстрадируют бандита, напавшего на училище в Чечне

25 лет Али Оздамиров скрывался от правоохранителей в Бельгии. Теперь злоумышленника в сопровождении спецконвоя доставляют в Москву

Весной 1996 года в маленьком поселении Гелдагон Курчалоевского района Чечни произошла трагедия. Военный руководитель (человек, отвечающий за выполнение программы начальной военной подготовки учащихся - Прим.) филиала среднего профессионально-технического училища №24 Али Оздамиров узнал, что в кассе находится крупная сумма денег, доставленная из Москвы для выплаты зарплат и стипендий.

Мужчина создал банду из шести человек. Взяв оружие, они отправились в учебное заведение за деньгами. Открыв дверь учреждения, они устроили беспорядочную стрельбу.

Одним из участников группировки был 25-летний уроженец села Новая Жизнь Шалинского района Джалавди Солтаханов. Он застрелил директора СПТУ и ранил одного из педагогов.

При этом бандиты смогли похитить пакет, в котором находилось 40,6 миллиона неденоминированных рублей. Для сравнения - средняя зарплата в то время составляла около 750 тысяч рублей. После нападения злоумышленники скрылись, а деньги разделили между собой и потратили.

Спустя четыре года, в 2000-м году, силовики задержали трех участников банды - Магомеда Бакарова, Умара Мусаева и Ису Ахмарова. В 2001 году суд приговорил их к срокам от 11,5 до 14 лет колонии строгого режима.

Другого члена банды Казбека Ахмадова к уголовной ответственности не привлекли, так как он умер за год до того, как правоохранители задержали его подельников. Наконец в 2009 году силовики поймали Джалавди Солтаханова и взяли под стражу.

В феврале 2010 года прокуратура Чечни утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против него. Его признали виновным в бандитизме, разбое, а также в незаконном обороте оружия и отправил за решетку на 9 лет. Бандита этапировали в березниковскую колонию №38 общего режима в Перми.

А вот главарь банды налетчиков Али Оздамиров все это время находился в федеральном розыске. Затем его объявили в розыск по каналам Интерпола. И вот, спустя 25 лет, преступника задержали в Бельгии. Генпрокуратура России добилась его экстрадиции.

- По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Бельгии экстрадировали в Россию Али Оздамирова. Его будут судить за бандитизм и разбой, - уточнили сайту stav.kp.ru в пресс-службе ведомства.

Cегодня, 29 июня 2021 года, злоумышленника в сопровождении спецконвоя доставили в Москву.

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