Задержан еще один член банды Басаева, причастный к нападению на псковских десантников в 2000 году

Силовики проверяют его причастность к совершению других преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Силовики 16 июня задержали еще одного члена банды Басаева – уроженца Чеченской Республики Магомеда Алханова. Злоумышленник обвиняется в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

Известно, что в 2000 году он был причастен к нападению на псковских десантников.

Сейчас Алханов находится под стражей. В это время правоохранители устанавливают роль и конкретные действия, совершенные им во время нападения.

Силовики проверяют его причастность к совершению других преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом.

- Принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в мае 2021 года силовики задержали участника нападения на Дагестан в 1999 году из банды Шамиля Басаева. Против него возбудили уголовное дело по статье: «вооруженный мятеж, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего».

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