Море вернуло героя: найдено тело туриста из Пятигорска, утонувшего в Абхазии

Ростислав мечтал о небе, но отдал жизнь морю Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Утром в пятницу, 9 июля 2021 года, найдено тело утонувшего во время шторма в абхазской Гагре пятигорчанина, который утонул еще в понедельник, 5 июля.

Тело 20-летнего Ростислава Петрова выбросило волнами на берег, и очевидцы сообщили об этом спасателям. Сейчас парня, трагически погибшего в акватории Черного моря, доставили в местный морг.

- Сообщение поступило в МЧС Абхазии в 08 часов 40 минут, - сообщили сайту stav.kp.ru в пресс-службе МЧС по Абзхазии. - Спасатели извлекли тело из воды. Оно доставлено в морг Гагрской районной больницы.

Трагедия с пятигорским туристом произошла в акватории Гагры. Фото: МЧС Абхазии

Сейчас в Гагре находится отец утонувшего парня, который выехал в Абхазии сразу, как только узнал о трагедии. Мужчине предстоит опознать сына и привезти тело домой. Дата похорон пока не назначена, но прощаться с Ростиславом будут в Пятигорске, где он жил с мамой, младшими братом и сестрой, о которых он заботился до последнего дня своей жизни.

Напомним, Ростислав Петров приехал в Гагру с товарищем Денисом 5 июля. Парни собирались провести на отдыхе несколько дней, а остановиться планировали у проживающих в республике друзей. Парни сразу отправились на пляж, им очень хотелось поплавать. Погода была спокойной. Ростислав шел по набережной, снимал видео, выкладывал сторис в Instagram. Он очень радовался возвращению в Абхазию - здесь парень отдыхал три года назад. Ростислав и представить не мог, что тур в Гагру станет для него поездкой в один конец.

Молодой человек, который с малых лет грезил небом и сознательно связал свою жизнь с экстримом, не смог остаться в стороне, когда на его глазах море стало уносить взрослого мужчину. Налетел шторм и незнакомца понесло течением, справиться с которым он был не в силах. Ростик бросился следом, но быстро понял, что не доплывет, стал звать на помощь и плыть к берегу, за спасателями.

Друзья не верят в гибель Ростислава. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

О том, что было дальше журналисту «КП-Северный Кавказ» рассказал Дмитрий, друг Петрова.

- В 10-ти метрах от берега Ростик просто исчез, - рассказал Дмитрий. - Ушел под воду и больше никто его не видел. Того мужика, которого он пытался спасти, спасатели очень долго вытаскивали из воды. Те, кто были на берегу, думали, что это Ростика спасают. Оказалось - нет.

Близкие до сих пор не могут поверить в случившееся. Ростислав слишком любил жизнь, он не должен был уйти так рано. Парень работал штатным пилотом экстрим-парка FlyChegem в горах Кабардино-Балкарии, был ценным и уважаемым сотрудником. Мечтал Ростислав стать профессиональным акропилотом (исполнителем фигур высшего пилотажа и трюков на параплане - Прим.) и выйти на международный уровень. Сбыться этим мечтам теперь, увы, не суждено.

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