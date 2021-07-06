Не сумасбродство, а героизм: стала известна настоящая причина трагедии с российским туристом в Абхазии

Утонувшему в Абхазии Ростиславу Петрову было всего 20 лет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Днем 5 июля 2021 года на Юг России и Абхазию обрушился ураган. Порывами ветра срывало крыши и выворачивало с корнями деревья. Море стало изрядно штормить, но, несмотря на предупреждения спасателей, несколько туристов продолжили плавать. Закончились экстремальные купания в акватории Гагры трагедией - утонул 20-летний житель Пятигорска.

Первоначально спасатели сообщили, что парня пытался спасти мужчина постарше, но не смог, его самого едва успели вытащить на берег.

Выяснилось, что погибшего зовут Ростислав Петров, он - опытный спортсмен, жизнь которого связана с экстримом. При этом близкие пятигорчанина подчеркивают: безрассудство - это не про него, на Ростиславе лежало очень много ответственности и на работе, и в семье. Зачем же он полез в воду во время шторма? «КП-Северный Кавказ» узнала, что же на самом деле произошло вечером 5 июля в Гагре и что известно об утонувшем парне.

Друзья не могут поверить в то, что с Ростиславом приключилась беда Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Абхазию Ростислав приехал с другом Денисом за несколько часов до трагедии. Ребята планировали провести пару дней у знакомых, которые живут в Абхазии, вдоволь наплаваться и позагорать. Планам, увы, сбыться было не суждено.

Приехав в солнечную Гагру, Ростислав с другом тут же отправились на пляж. Пятигорчанин снимал видео и заливал в сторис. Море на тот момент было спокойным и парень решил окунуться. Ураган налетел стремительно, море стало штормить и парни уже собирались уходить, как Ростислав заметил, что мужчину уносит в море. Тот явно не справлялся, и пятигорчанин кинулся ему на помощь.

По словам очевидцев, волны стали трехметровыми в считанные секунды. Парень, понимая, что сил ему не хватит, чтобы вытянуть утопающего, поплыл к берегу за подмогой.

- В 10-ти метрах от берега Ростик просто исчез, - рассказывает корреспонденту сайта stav.kp.ru Дмитрий, друг погибшего. - Ушел под воду и больше никто его не видел. Того мужика, которого он пытался спасти, спасатели очень долго вытаскивали из воды. Те, кто были на берегу, думали, что это Ростика спасают.

Уже потом стало понятно, что Ростислава никто поначалу и не искал. Тело обнаружили уже позже, когда ураган стал утихать.

- Сейчас в Абхазию за ним поехал его отец. Когда будут похороны еще не известно, - говорит Дмитрий.

Ростислав много путешествовал Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бросаясь на помощь, Ростислав не сомневался в своих силах - уверенности придавала отличная физическая подготовка. Жизнь пятигорчанина напрямую была связана с экстримом. Он значился штатным пилотом экстрим-парка FlyChegem в горах Кабардино-Балкарии.

По словам товарища, Ростислав не представлял свою жизнь без неба. Мечтал о большой карьере и международном признании.

- Он был чемпионом России в юношеских соревнованиях по парапланерному спорту. Мечтал стать крутым акропилотом (акропилотирование - исполнение фигур высшего пилотажа и трюков на параплане - Прим.) и выйти на международный уровень соревнований, - рассказывает Дмитрий.

К слову, в мире насчитывается порядка 15 профессиональных акропилотов и не более 200 опытных любителей.

Ростислав был настоящим профессионалом своего дела. Фото: Instagram горного парадрома «Флай Чегем»

Ростислав был не только отличным спортсменом, но и хорошим сыном. Как мог помогал маме растить младших братика и сестренку.

- Они еще совсем маленькие. Он на детей треть зарплаты отдавал каждый месяц. Очень хотел помочь семье, - делится Дмитрий.

Друзья не могут поверить в то, что с Ростиславом приключилась беда. Говорят, он очень любил жизнь и строил грандиозные планы на ближайшие пару десятков лет. Предчувствовал ли сам Ростислав скорый уход - сказать нельзя, но за несколько месяцев до гибели он оставил на своей странице «Вконтакте» запись: «Мечтатель убит своими мечтами».

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