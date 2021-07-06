20-летний турист из Пятигорска утонул в Абхазии

Спасатели просят не предпринимать попыток купаться в шторм. Фото: МЧС Абхазии

МЧС Абхазии сообщило, что в акватории Гагры утонул туриста из Пятигорска. За последние два дня - это второй случай гибели отдыхающих из России. Еще четыре наших гражданина были в шаге от смерти. Все они решили искупаться в море, несмотря на шторм. Непогода бушует на Черноморском побережье уже несколько дней - ветер валит деревья, реки поднялись до критических отметок.

Так, 4 июля 2021 года 42-летний саратовец Павел Даньков около десяти часов вечера утонул в акватории Гагры. Очевидцы говорят, что в этот момент были трехметровые волны. На следующий день рано утром другая туристка из России Марина Кочеткова также в Гагре едва не повторила судьбу Павла. Ей повезло - мощной волной ее вынесло волной к берегу, и девушку успели вытащить из воды. А вот к Баталу Отырба, жителю села Аацы Гудаутского района Абхазии, судьба оказалась не милосердна. Мужчина упал с моста в реку. Помочь ему никто не смог.

Следующие сутки вновь добавили работы спасателям. Около трех часов дня, не испугавшись шторма, все в той же акватории Гагры пошли купаться 40-летний Евгений Третьяков из Ярославля и 25-летняя Фарида Ахметова из Набережных Челнов. К счастью, помощь подоспела вовремя, их спасли.

А через два часа произошла трагедия с 20-летним Ростиславом Петровым из Пятигорска. Первоначально сообщалось, что парень стал тонуть, ему на помощь бросился другой отдыхающий. Этого мужчину удалось вытащить живым, Ростислав, к сожалению, захлебнулся. Но позже выяснилось, что все было наоборот - это пятигорчанин бросился спасать незнакомого мужчину. Подробнее о том, что на самом деле произошло в Гагре, читайте по ссылке.

- МЧС Абхазии настоятельно просит граждан и гостей республики быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм, - сказали сайту stav.kp.ru в пресс-службе ведомства.