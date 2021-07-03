В горах Кабардино-Балкарии сорвался фуникулер: есть погибший

На место выехали спасатели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В горах Кабардино-Балкарии сорвался фуникулер. По предварительной информации, один человек погиб. ЧП случилось в ущелье Адыр-Суу, сообщает источник stav.kp.ru в экстренных службах республики.

Фото с места ЧП: УМЧС по КБР

Информацию подтвердили в УМЧС по КБР.

- в Эльбрусском районе, ущелье Адыр-Су с подъёмного механизма для автомашин, сорвался в обрыв легковой автомобиль Reno. В автомобиле находилась одна женщина из Ставропольского края 1973 года рождения, которая погибла на месте, - сказано в сообщении.

На место выехали 17 спасателей и четыре единицы техники. Причина ЧП устанавливается.

Ранее УМЧС по КБР сообщало о том, что на территории региона по состоянию на 3 июля зарегистрированы 106 туристских групп, состоящих в общей сложности из 1193 человек.