Журналистка и бизнесвумен в прошлом: что известно о погибшей в горах КБР ставропольчанке

Наталия Мхоян

Трагедия в горах Кабардино-Балкарии унесла жизнь 48-летней журналистки из Ессентуков Наталии Мхоян. Об этом сообщает информированный источник stav.kp.ru.

Наталия Мхоян

3 июля, после 10 часов утра, в МЧС поступило сообщение, что в в ущелье Адыр-Суу свалился Reno, который транспортировали с помощью подъёмного механизма. В машине была женщина, она скончалась на месте. На место выехали 17 спасателей и три единицы техники. Разбитый автомобиль вытащили, там нашли документы.

- Это была Наталия Мхоян, уроженка Пермской области и жительница Ессентуков. Ставропольская журналистка, - сообщил собеседник "Комсомольской правды". - В машине женщины было много вещей. Куда она ехала - доподлинно не известно. Скорее всего, на отдых.

Мхоян была известной на КМВ журналисткой. За десятки лет карьеры она успела поработать как в местных, так и в федеральных изданиях, таких как "Это Кавказ" [портал ТАСС - прим.], СТС-КМВ и Общественное телевидение России. Рассказывала о туристических красотах Кавказских Минеральных Вод. Почти год женщина пробыла в статусе индивидуального предпринимателя. Согласно сводке ФНС, Наталия открывала салон красоты.

Наталия Мхоян

Причину и обстоятельства трагедии в горах Кабардино-Балкарии устанавливают. Объект, на котором случилось ЧП, построили еще в 1968 году. Это подъемник для доставки грузов и автотранспорта на две горные пограничные заставы и альпинистские лагеря «Джайлык» и «Уллу-Тау». Деревянная платформа движется по рельсам, высота - около 60 метров.