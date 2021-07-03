Следователи начали проверку после гибели журналистки в Кабардино-Балкарии

Следственный комитет России по Кабардино-Балкарии приступил к проверке ЧП в ущелье Адыр-су, в котором погибла журналистка из Ставропольского края Наталия Мхоян. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно материалам следствия, на место приехала машина из Ставропольского края. Пассажир вышел, а Мхоян приступила к подъему Reno на скалу. Очевидцы уверяют, что на середине подъема автомашина пришла в движение и упала с платформы. В результате падения девушка погибла.

- Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, изъяты видеозаписи с камер наблюдения, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшей, - сказано в сообщении СУ СКР по КБР.

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Высота платформы, с которой упал автомобиль Наталии Мхоян - около 60 метров [подробности]