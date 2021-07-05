«Билан, почему динозавры померли?»: певец записал ироничное видео в ответ на претензии Максима Покровского

Дима Билан решил превратить в мем конфликт с Покровским. Фото: стоп-кадр видео

Дима Билан с юмором отнесся к конфликту, который произошел между ним и Максимом Покровским. Билан записал ироничное видео, в котором от лица Покровского задает себе вопросы, ответы на которые он вовсе не должен знать.

- Билан, почему динозавры померли, а?

- Билан, почему коммуналка подорожала?

- Билан, я тебя вежливо спрашиваю, почему нет горячей воды?

Так Дима Билан отвечает Покровскому на необоснованное с его точки зрения обвинение в отмене концерта группы «Ногу свело!». Ранее сайт stav.kp.ru рассказывал, что конфликт между артистами начался еще 2 июля 2021 года. В этот день Покровский сообщил о том, что его концерт в Питере не состоится и в этом виноват Билан, который за день до этого выступал на той же площадке и нарушил антиковидные меры - мол, он вышел в зал без маски. В ответ на заявление Покровского продюсер Билана Яна Рудковская сказала, что концерт отменили из-за низких продаж билетов.

Покровский считает Билана виновным в отмене выступления. Фото: личный архив Максима Покровского.

Покровский пытался перенести концерт на другую площадку, но не вышло. Тогда он заявил в Инстаграм, что ему на телефон с неизвестного номера поступают угрозы. Голос звонившего показался ему похожим на голос Билана. Покровский заявил об этом в полицию и подключил адвоката. И только после того, как в прессе стали массово тиражировать суть конфликта, ситуацию прокомментировал Дима Билан.

Артист заявил, что привит, соблюдает меры личной безопасности и считает, что отмена концерта Покровского к нему не имеет никакого отношения.

- Уважаемый Максим Сергеевич Покровский, вот уже третий день вы, оказывается, не унимаетесь и продолжаете пиариться на моем питерском концерте и снимать свой хайповый сериал под названием «Билан», - заявил певец. - Я заметил ваши вопли только вчера, но даже не собирался отвечать, поскольку человек я неконфликтный. Но. Отмена вашего концерта не лежит на моих плечах.

Неугомонный Покровский снова решил напомнить подписчикам о своей позиции и записал обращение, которое назвал «Обратная сторона медали». В нем он пересказывает суть конфликта, снова обвиняет коллегу в отмене концерта и возможных угрозах, а также презентует фрагмент новой песни «Ты придумал свой дьявольский план, Дима Билан!».

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