Потоп в Махачкале: потоки воды сбивают людей с ног и уносят машины

Наводнение в Махачкале поразило местных жителей. Фото: стоп-кадр видео с места событий

Социальные сети заполонили видео и фото наводнения в Махачкале 7 июля 2021 года. Вода затопила многие улицы так, что машины буквально плывут в ней. Общественный транспорт продолжает работу, но когда люди выходят из автобуса, их сносит сильный поток.

Сначала затопило всего несколько улиц: проспект Петра I, улицу Азизова и другие. Позже дождь начал топить все большие территории города. Также пострадали и прилегающие села - дворы и улицы наполнились водой.

В сети уже пошутили насчет Новой Венеции, некоторые даже попытались найти позитив в происшествии: мужчины задорно плавают в потоках грязной дождевой воды. Но совсем невесело владельцам авто - уровень воды доходит до середины дверей, иногда даже выше.

Напомним, что подобная картина наблюдалась в Махачкале неделю назад. Тогда после небольшого дождя во многих точках города произошел выброс канализации из расположенных на дороге люков.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о потопе во Владикавказе. Ливни поступили с городом также, как с Махачкалой. Как можно видеть из роликов от очевидцев, уровень воды на проезжей части местами превышает один метр. Машины буквально плывут по некоторым улицам, стараясь скорее выбраться из потока, чтобы не создать транспортный коллапс.

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