Потоп в Махачкале 7 июля 2021 года: город затопило за 20 минут

Стихия успокоилась, уверяют местные жители Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дагестане разбушевалась стихия! Потоп в Махачкале 7 июля 2021 года сносит людей и машины. Вода уже подступила к порогам домов. А это - только 20-минутный ливень.

Дождь начался внезапно в районе 17 часов. Ливень полил почти сразу - не накрапывая. Через несколько минут затопило улицы. Еще через время начался настоящий потоп. Машины увязали в воде, люди, падая, не могли встать - их уносило течением.

В экстренном порядке городские службы Махачкалы из-за непогоды перевели на усиленный режим работы. Пострадавшим автомобилистам старались помочь в том числе неравнодушные. Даже девушку, которую после выхода из маршрутки унесло течением, удалось поймать, уверяют местные жители.

- Горожане в один момент сплотились. Никто никого не бросал. Даже видел историю в Telegram, что кто-то ежа на дороге спас. Ну и кстати, люди пряталась от ливня первые минут 10-15. А под конец вышли, - писал корреспонденту "КП" горожанин Расул.

Через 20 минут ливень прекратился. Остались только его последствия, которые смывало в канализацию. Образовались воронки. Опасность возобновления шторма остается. По данным "Яндекса", плохая погода в Махачкале и Дагестане сохранится, как минимум, до 21 часов.

- По прогнозам синоптиков, обильные осадки ожидаются в столице региона в ближайшие сутки, - сообщает мэрия республиканской столицы.