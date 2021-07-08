Восемь человек госпитализировали после ДТП в Ставропольском крае

Фото с места ДТП: УГИДД по Ставропольскому краю

В Изобильненском районе Ставропольского края в ДТП пострадали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Фото с места ДТП: УГИДД по Ставропольскому краю

Авария случилась 8 июля на 30 километре трассы "Ставрополь - Красногвардейское". Водитель "ВАЗ-2105", двигаясь с превышением скорости, не выдержал дистанцию с впереди едущей машиной. Чтобы уйти от столкновения, он выехал на встречную полосу и там врезался в Хендэ.

- В больницу доставлены водитель и двое взрослых пассажиров отечественного автомобиля, а также водитель и четыре пассажира иномарки, в том числе трое несовершеннолетних детей – 16, 5 и 4 года. Младшие дети перевозились в автомобиле без автокресел, что усугубило получение малышами травм, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставрополью.

За рулем отечественной машины сидел 19-летний житель Краснодарского края. Неопытный водитель за год около 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Пресс-служба прокуратуры Ставропольского края сообщила журналисту stav.kp.ru, что ведомство организует проверку по данному факту. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

- Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора Ставропольского края Александра Лоренца, - добавили в прокуратуре.