Дагестанка, терпевшая домашнее насилие, убила мужа в День семьи

Женщина не выдержала постоянного насилия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МВД России по Дагестану сообщили, что в День семьи женщина из поселка Семендера убила своего мужа из-за систематических побоев. Мужчине было 45 лет, его жене - 37.

Правоохранительные органы получили звонок от врачей "Скорой помощи", которые заявили о смерти мужчины. Причиной смерти стал удар острым предметов точно в сердце. Сотрудники полиции выехали на место происшествия.

В доме оказалась супруга погибшего, 37-летняя уроженка Дагестана. Она стала главной подозреваемой по делу об убийстве, со слезами дала показания.

- По словам женщины, причиной произошедшего послужил бытовой конфликт, в ходе которого она схватила кухонный нож и нанесла им удар в область сердца, - сказано в сообщении ведомства.

Также она рассказала, что является жертвой насилия в семье: муж постоянно ее избивал. Перед смертью во время конфликта он снова попытался ее ударить, а супруга попыталась закрыться руками. По несчастью в руках оказался большой кухонный нож, который вошел точно в сердце. Именно такую версию представила убийца.

Символично, что страшное происшествие произошло в День семьи, любви и верности, который празднуют 8 июля. Он приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

На Кубани муж убил жену в день рождения за отношения с его братом. Супруг узнал, что его жена изменила ему с братом и жестоко расквитался с изменницей. Хотя 66-летний мужчина и его 64-летняя супруга жили душа в душу много лет.

8 апреля Вера должна была отметить свое 64-летие. На праздник женщина пригласила детей и родственников, с самого утра планировала готовить званный обед. Но вечером у женщины состоялся неприятный разговор с супругом. Мужчина пытался узнать, было ли когда-то предательство со стороны благоверной. Женщина уходила от ответа, называя подобные расспросы глупостью. Но Алексей не унимался, тогда Вера во всем и созналась.

Мимолетная связь всплыла спустя годы. Как выяснилось, в жизни у нее был короткий роман с другим мужчиной. Было это хоть и давно, однако это ужасно разозлило супруга. Но его рассудок помутнел, когда жена сказала, что любовником был его родной брат.

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