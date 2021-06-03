В Кабардино-Балкарии раскрыли дело об исчезновении человека десятилетней давности

СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике сообщило, что следователи раскрыли дело о пропаже человека, над которым трудились десять лет. Семья местного жителя обратилась в полицию с сообщением о его бесследном исчезновении.

Долгое время он считался без вести пропавшим, но когда стало очевидно, что поиски не завершатся, правоохранители внимательно присмотрелись к членам семьи. Применили полиграф.

- Результаты тестирования показали, что обследуемая, падчерица пропавшего, располагает информацией о том, что отчим стал жертвой преступления. В ходе дальнейшей работы, были получены сведения, что мужчина был убит женой, - сказано в сообщении ведомства.

Выяснилось, что муж и жена повздорили и женщина по неосторожности убила супруга. Она решила сжечь труп и обратиться в полицию. Сейчас следователи собирают все необходимые доказательства, затем дело передадут в суд.