Дело матери-убийцы из Кабардино-Балкарии, которая хранила тело 4 дня, передали в суд

СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике сообщило, что уголовное дело матери-убийцы новорожденного ребенка передали в суд. Следователи собрали достаточное количество доказательств.

По данным расследования, женщина 1991 года рождения в апреле 2021 года убила своего новорожденного ребенка. Она не хотела открывать факт беременности родным и заботиться о сыне, поэтому задушила его и спрятала в кладовке.

В момент начала схваток она была в больнице, но не по поводу беременности - женщина не вставала на учет к гинекологу. Она обманула лечащего врача, что ей нужно в женскую консультацию, уехала из больницы на съемную квартиру. Там она самостоятельно родила и задушила ребенка.

- Завернув тело в простыни и упаковав в пакет, она вместе сначала вернулась в медицинское учреждение, после чего 3 мая 2021 года прибыла по месту жительства в одно из селений Балканского района, где спрятала тело в кладовке, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

То есть она хранила тело ребенка с 29 апреля до 3 мая - 4 дня. Следователи передали материалы дела в суд, женщина будет осуждена по статье "убийство матерью новорожденного ребенка".