Мать, которая убила и выбросила младенца на свалку в КБР, объявили в розыск

Убийца маленького ребенка, которая объявлена в розыск. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по КБР

В СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике сообщили, что установили личность биологической матери девочки, тело которой нашли на мусоросжигательном заводе. Ею оказалась Журтова Альбина Арсеновна 1987 года рождения.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что тело младенца с ранами на шее и голове нашли сотрудники мусоросжигательного завода. Пока они распределяли отходы на ленте, заметили мертвую девочку. Следователи сразу завели уголовное дело.

- Приметы подозреваемой: рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы светлые, лицо круглое, под правым глазом родинка. Может представляться другим именем, ранее судима, - сказано в сообщении ведомства.

Мать ребенка покинула место жительства и пустилась в бега. Полиция просит незамедлительно сообщить в органы, если кто-то увидит ее.