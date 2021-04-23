Тело мертвого младенца с ранами на шее нашли на мусорном заводе в Кабардино-Балкарии

В КБР нашли тело мертвой девочки при сортировки мусора на заводе Фото: Олег ЗОЛОТО

Пресс-служба ГУ СК Росси по КБР сообщила, что Урванским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье о преднамеренном убийстве маленького ребенка. Тело девочки нашли на мусоросжигательном заводе во время сортировки отходов.

Сотрудники предприятия распределяли мусор на ленте, когда увидели подозрительные очертания человеческого тела. В отходах раскопали мертвую девочку, еще младенца. Работники сразу сообщили в полицию.

Эксперты осмотрели труп. На шее и голове ребенка - раны, что говорит о преднамеренном убийстве. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

- В настоящее время следователями проводятся неотложные следственные мероприятия, назначено проведение молекулярно-генетической и ряда других экспертиз, - сказано в сообщении ведомства.

Расследование продолжается. Полицейские найдут убийцу и выяснят причины и обстоятельства страшного инцидента.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ставрополе мать изрешетила маленького ребенка маникюрными ножницами. Таким образом она хотела скрыть беременность и рождение младенца. Женщина сознательно пошла на убийство, которое совершила в ванной комнате. Сама мать говорила, что ребенок был нежелательным, но аборт она не сделала. "Комсомолка" подробно писала о происшествии с фото-репортажем.

Но не все истории жестоких поступков матерей заканчиваются трагедией. Так, брошенного в снеге ребенка случайно обнаружил житель Ставрополя Игорь Иткалюк. Мать новорожденного ребенка также захотела тихо от него избавиться, поэтому самостоятельно родила, закутала младенца в тряпки и оставила на снегу за ближайшими гаражами. Это был канун Нового года.

Сверток нашел мужчина, который отправился к другу чинить машину. Он с ужасом обнаружил в тряпках слабого новорожденного ребенка, который уже замерзал. Не долго думая, он поехал к бригаде скорой помощи, которая была неподалеку на вызове.

В отношении матери возбудили уголовное дело, а Иткалюк усыновил спасенного ребенка. За такой поступок его лично наградил руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов.

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