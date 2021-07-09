Кавказ после конца света: в России снимают своего "Безумного Макса" и "Ведьмака"

Фрагмент тизера

Российский кинематограф вскоре выпустит свой аналог голливудским фантастическим боевикам. Создатели учли важное - отечественный киберпанк должны снимать на Кавказе! Картина продюсера проекта Ренат Хатуаев носит колоритное название - "Нарт" (богатырь - Прим.).

- Мы снимем веб-сериал. Он будет похож на "Безумного Макса", "Ведьмака" и "Мандалорца". Такой же референс. Еще будут черты вестерна "Хороший, плохой, злой", - обещает Хатуаев в беседе с корреспондентом stav.kp.ru.

В центре истории - наемник, который выживает в постапокалиптическом мире. У героя есть некоторые технические апгрейды, облегчающие ему ведение боя. Но какие - авторы проекта пока не раскрывают.

- Первая серия будет вводной, там мы объясним, каким видим Кавказ в условиях постапокалипсиса, кто в нем живет и какие есть проблемы - проблема экологии, проблема безопасности. Наш герой был военным. Но теперь, когда задач, для которых он был подготовлен, не осталось, у него нет цели. И он живет сам по себе. На Кавказе он выполняет различные задания от местных жителей, сюжет сериала будет выстроен в виде квестов. Новая серия, новое задание, новая история. По итогу герой должен вырасти от сухого, корыстного наемника до человека.

Фрагмент тизера

Сценарий к веб-сериалу переписывали шесть раз. Первая версия была готова еще в ноябре 2020 года, но нашлись спорные моменты. В том числе решался вопрос о том, как встроить в сценарий нартский эпос - сказания народов Кавказа о героях.

- Нартский эпос - это точка соприкосновения для многих народов Северного Кавказа. Несмотря на то, что у них разные религии и разные языки, эпос - общий, и мы хотели дать общекультурный контекст для всех. Нарт - это богатырь, это наш герой. И другие персонажи возьмут либо имена, либо характеристики участников эпоса. Может быть, мы реконструируем еще какой-то фрагмент из преданий, это будет как дань уважения. Но мы ни в коем случае не будем пересказывать эпос.

Команда Хатуаева состоит из местных ребят, которые работают в сфере съемок уже не первый год. И что важно - они почти со всего Кавказа: режиссер из Ставрополя, композитор из Кабардино-Балкарии, съемочная группа из Карачаево-Черкесии. Сегодня уже готов тизер к сериалу, вскоре его опубликуют. А в августе группа приступит к съемкам.

- Тизер обошелся нам в 100 тысяч рублей, но это мы сняли на свои деньги, - говорит Хатуаев "Комсомольской правде". - С ним мы пошли на грантовый конкурс Росмолодежи, и там получили поддержку. Кроме того, техническую поддержку оказал центр "Мой Бизнес" Карачаево-Черкесии. Всего будет восемь серий, каждая по 25 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бондарчук рассказал, каким было бы «Притяжение», если бы его снимали в Дагестане

А мы предлагаем афишу для нового кавказско-инопланетного блокбастера [подробности]