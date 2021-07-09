На Ставрополье будет жарко, как в Египте Фото: REUTERS

Сайт stav.kp.ru выяснил, какая будет погода в Ставропольском крае на 3 дня - 9, 10 и 11 июля 2021 года.

Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение: на центральную Россию надвигается египетская жара. По данным центра погоды «Фобос», в выходные температурные рекорды обновятся в Москве и Санкт-Петербурге. Показатели будут сопоставимы с климатом столицы Египта Каиром в июле - плюс 33-34 градуса. Последний раз такая погода на берегах Невы стояла в 2010 году.

Зона экстремального перегрева дотянется даже до Кольского полуострова и Поморья - там столбики термометров пересекут отметку в +25 градусов (обычно температура в июле в этом регионе колеблется от 12 до 28 градусов).

Затем новая волна экстремальной жары накроет среднюю полосу, Черноземье и Поволжье. В низовьях Волги будет особенно горячо - до +40! После чего жара придет в Ставропольский край.

По данным краевого Гидрометцентра, пятничная жара к выходным усилится. Если 9 июля 2021 года в регионе ожидается плюс 14-19 в ночные часы и 28-33 в дневные, то 10 июля - до плюс 15-20 и 30-35 соответственно. 11 июля станет еще жарче - до плюс 37. Непосредственно в краевой столице будет на 2-3 градуса прохладнее. Чуть легче переносить жару поможет ветер в 6-11 м/с, иногда он будет усиливаться до 14 м/с.

Согласно данным справочно-информационного портала «Погода и климат», последний раз Ставрополье превращалось в Египет почти 20 лет назад. Самое жаркое 9 июля в истории выпало на 2002 год. Тогда воздух прогрелся до +34,5 градусов. Рекорд 10 июля пришелся на 1999 год - 34,7. Если нынешний прогноз сбудется, то 11 июля 2021 года станет самым жарким днем, побив рекорд 2010 года. Тогда было зафиксировано «всего» плюс 35,8.

КСТАТИ

Июль - традиционно самый жаркий месяц года после августа. Но иногда погода преподносит сюрпризы. Метеорологи фиксируют не только температурные максимумы, но и минимумы. Так, в эти дни в 1973, 1985 и 1992 годах в эти дни температура составляла около 10,5 градусов.

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