Вошел в голову по рукоять: врачи из Нальчика показали, как вытаскивали нож из глаза пациента

Операция прошла в Республиканской клинической больнице КБР Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Кабардино-Балкарии врачи Республиканской клинической больницы достали из глаза пациента нож. Лезвие вошло в голову по рукоять. Операция проходила с участием большой бригады специалистов: нейрохирургов, офтальмологов, анестезиологов.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в РКБ, пациента ночью 6 июля 2021 года доставила к ним бригада скорой медицинской помощи. Экстренно был сделан снимок пострадавшей области головы. Врачи диагностировали «проникающее ножевое ранение правой орбиты, субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние в правой лобно- височной области с прорывом крови в желудочковую систему».

Первым этапом было произведено извлечение ножа и первичная хирургическая обработка раны. Обследование с операцией заняли не больше полутора часов. Утром пациенту провели наружное дренирование желудочковой системы головного мозга.

Его состояние в настоящий момент оценивают как стабильное. Как нож оказался в голове, не уточняется. Нам ответили, что это врачебная тайна как и прочая информация о мужчине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я уже в порядке»: Ростовские медики успешно прооперировали мужчину, воткнувшего себе в голову кухонный нож

«Веселый Юра» уже пришел в себя и мечтает поскорее уйти из больничной палаты (подробнее)