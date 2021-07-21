«Индеаль»: своим надо помогать!

Теперь перевозить пациентов будут в отличных условиях.

«Агро-Плюс», входящий в агропромышленную группу «Индеаль», - один из крупнейших производителей изделий из индейки в России. На днях компания вручила 4-й городской клинической больнице скорой медицинской помощи Ставрополя новый транспорт. Автопарк медучреждения пополнился современным санитарным автомобилем на базе Lada Largus.

Безопасно и комфортно

- Вообще у нас больница для взрослых, но поступают к нам и дети - с черепно-мозговыми, скелетными и прочими травмами, - рассказывает главный врач 4-й больницы Ставрополя Андрей Пучков. - До сих пор возить маленьких пациентов на осмотр в краевую больницу нам приходилось на санитарной «Ниве», которой уже около 16 лет. Мы, конечно, следим за нашим автотранспортом, ремонтируем, когда это требуется. Но возраст дает о себе знать. Да и условия в них менее комфортные для пациента. Поэтому подаренная «Индеаль» машина нас очень выручит – большое спасибо! Теперь мы сможем возить больных в отличных условиях. Это особенно важно, учитывая, что большая часть пассажиров — это дети.

Санитарный Largus оснащен всем необходимым и рассчитан на четырех человек - водителя, медсестру, больного и еще одного пассажира. На мягких носилках в полный рост поместится даже двухметровый взрослый пациент. Само посадочное место надежно зафиксировано. А в транспортном отсеке, кроме того, остается свободное место, к примеру, для инвалидного кресла. Кроме того, по словам главврача, новый автомобиль прекрасно подходит для перевозок пациентов зимой, а с этим раньше были серьезные проблемы.

- Мы обычно использовали «Нивы», «переобували» их, и они хорошо справлялись с гололедом и снегом. Но, к сожалению, они часто ломались. Нам приходилось переадресовывать вызовы скорой, где помощь оказывают фельдшеры, в итоге все заканчивалось хорошо, - рассказывает Андрей Пучков.

Ключи от нового санитарного автомобиля главврачу в торжественной обстановке передал генеральный директор «Агро-Плюс» Андрей Альчаков. Транспорт уже совершил свою первую рабочую поездку с пациентом.

- Своим надо помогать обязательно. «На этом принципе строится работа всего нашего предприятия», - сказал Андрей Альчаков.

Вкусно, полезно и экологично

Компания, по словам генерального директора, ориентирована главным образом на наш, ставропольский, рынок:

- Чтобы земляки знали, что, выбирая продукцию «Индеаль», они покупают свежий, местный товар. Полностью ставропольский.

Индейку для продукции «Индеаль» выращивают в крае - в Изобильненском и Новоалександровском районах. Производство работает по полному циклу - от яйца до готовой продукции. Чтобы птица выросла здоровой и экологически чистой, в рацион внесли сбалансированный корм с добавлением цельного зерна.

Производственная площадка по глубокой переработке мяса расположена в Изобильном и рассчитана на выпуск более 2,5 тысячи тонн готовой продукции в год. Это позволяет обеспечить изделиями из индейки не только Ставропольский край, но другие регионы Северного Кавказа и Юга России.

- Переработка идет в цехах, которые находятся в шаговой доступности друг от друга. В работе используется новое высокопроизводительное оборудование, контроль качества присутствует на каждой партии продукции. Мы с трепетом и заботой относимся к каждому сотруднику, который, в свою очередь, с любовью и ответственностью выполняет свою работу, создавая качественные продукты. Мы производим местные, свежие и натуральные продукты из индейки во благо и на здоровье земляков, их родных и близких, - говорит директор по маркетингу Николай Конюченко.

Компания производит не только индейку в чистом виде, но и продукцию из нее: охлажденное либо замороженное мясо, сосиски, колбасы, пельмени и прочие деликатесы. С недавних пор фирма стала выпускать шашлык из индейки, маринованный на разных основах.

Весь ассортимент «Индеаль» изготовлен из 100-процентного мяса индейки, без использования свинины и ее производных, с применением натурального копчения и ароматных пряностей. Этот фактор позволяет продукции «Индеаль» соответствовать самым жестким стандартам «Халяль». Кроме того, изделия из индейки можно употреблять тем, кто придерживается правильного питания и спортивного образа жизни.

- Продукция из индейки «Индеаль» легко усваивается организмом благодаря низкому содержанию нерастворимых жиров, при этом в ней много полезных аминокислот и белка, а потому наша продукция прекрасно подойдет людям всех возрастов, в том числе и для подрастающего поколения, и для тех, кто тщательно следит за питанием и фигурой и ведет активный и здоровый образ жизни, - объясняют специалисты «Индеаль».

За 16 лет работы в отрасли агропромышленная группа «Индеаль» открыла более 40 магазинов на Северном Кавказе и Юге России. Двадцать из них находится в разных районах Ставропольского края. Еще одна торговая точка работает в Черкесске.

Продукцию «Индеаль», которую ценят за высокое качество, экологичность и вкусовые достоинства, можно также найти на полках сетевых магазинов.

ВАЖНО!

Северо-Кавказстат в отчете за июнь 2021 года сообщил о росте цен на ряд мясных изделий. Согласно свежей сводке подорожали баранина (на 7,7%), окорок курицы (на 1,1%), говядина с костями (на 0,8%) и бескостная свинина (на 0,7%). Но не индейка! Статистики подсчитали, что мясо этой птицы подешевело на 2,6%. И это, как отмечают в «Индеаль», уже устоявшаяся тенденция.