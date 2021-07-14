В конкурсе «Леди в белых халатах 2021» появилась новая номинация

Голосуйте за самого очаровательного медработника! Фото: Евгения СОКОРЕВА

В июне «Комсомольская правда на Северном Кавказе» совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края и титульным партнером конкурса ООО «ИНВИТРО» объявила о начале конкурса «Леди в белых халатах 2021».

Свои анкеты прислали более 40 участниц. В медицину они пришли по разным причинам - кто-то продолжил семейную династию, кого-то привела в профессию личная трагедия… Но всех их объединяет одно - готовность помогать другим в самых сложных условиях, жертвуя своим комфортом и рискуя здоровьем.

Основное голосование продолжается на сайте stav.kp.ru. А сегодня, 14 июля 2021 года, мы запускаем еще одно голосование - за приз зрительских симпатий в Instagram! Переходите на нашу официальную страничку и пишите в комментариях под конкурсными постами фамилию участницы, которую вы хотите поддержать!

Оба голосования закроются одновременно - 21 июля 2021 года.